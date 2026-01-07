СигналыРазделы
Ting Wei Loo

TriEdge Combo

Ting Wei Loo
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
67 (73.62%)
Убыточных трейдов:
24 (26.37%)
Лучший трейд:
21.91 USD
Худший трейд:
-46.34 USD
Общая прибыль:
231.39 USD (338 804 pips)
Общий убыток:
-200.40 USD (64 494 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (16.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.47 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
60.08%
Макс. загрузка депозита:
2.05%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.29
Длинных трейдов:
52 (57.14%)
Коротких трейдов:
39 (42.86%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.34 USD
Средняя прибыль:
3.45 USD
Средний убыток:
-8.35 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-106.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-106.82 USD (4)
Прирост в месяц:
1.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.92 USD
Максимальная:
106.91 USD (5.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.27% (106.91 USD)
По эквити:
0.36% (7.11 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 20
USTEC 19
BTCUSD 13
US500 12
US30 9
EURNZD 2
EURUSD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -55
USTEC 8
BTCUSD 21
US500 4
US30 52
EURNZD 2
EURUSD 0
USDCHF 0
EURAUD 0
GBPCAD -2
EURCAD -1
GBPUSD 1
EURCHF 0
EURGBP 0
CHFJPY -1
USDCAD -1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -9.6K
USTEC 17K
BTCUSD 62K
US500 3.5K
US30 201K
EURNZD 438
EURUSD 29
USDCHF 30
EURAUD 45
GBPCAD -173
EURCAD -119
GBPUSD 57
EURCHF 0
EURGBP 13
CHFJPY -115
USDCAD -68
AUDUSD 119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.91 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +16.52 USD
Макс. убыток в серии: -106.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.11 × 18
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
itexsys-Platform
0.60 × 5
VantageInternational-Live 5
0.69 × 78
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
VTMarkets-Live
0.73 × 145
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 183
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
Нет отзывов
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TriEdge Combo
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
2K
USD
2
100%
91
73%
60%
1.15
0.34
USD
5%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.