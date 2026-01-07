- Прирост
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
67 (73.62%)
Убыточных трейдов:
24 (26.37%)
Лучший трейд:
21.91 USD
Худший трейд:
-46.34 USD
Общая прибыль:
231.39 USD (338 804 pips)
Общий убыток:
-200.40 USD (64 494 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (16.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.47 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
60.08%
Макс. загрузка депозита:
2.05%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.29
Длинных трейдов:
52 (57.14%)
Коротких трейдов:
39 (42.86%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.34 USD
Средняя прибыль:
3.45 USD
Средний убыток:
-8.35 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-106.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-106.82 USD (4)
Прирост в месяц:
1.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.92 USD
Максимальная:
106.91 USD (5.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.27% (106.91 USD)
По эквити:
0.36% (7.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USTEC
|19
|BTCUSD
|13
|US500
|12
|US30
|9
|EURNZD
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-55
|USTEC
|8
|BTCUSD
|21
|US500
|4
|US30
|52
|EURNZD
|2
|EURUSD
|0
|USDCHF
|0
|EURAUD
|0
|GBPCAD
|-2
|EURCAD
|-1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|0
|EURGBP
|0
|CHFJPY
|-1
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USTEC
|17K
|BTCUSD
|62K
|US500
|3.5K
|US30
|201K
|EURNZD
|438
|EURUSD
|29
|USDCHF
|30
|EURAUD
|45
|GBPCAD
|-173
|EURCAD
|-119
|GBPUSD
|57
|EURCHF
|0
|EURGBP
|13
|CHFJPY
|-115
|USDCAD
|-68
|AUDUSD
|119
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.91 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +16.52 USD
Макс. убыток в серии: -106.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 18
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
itexsys-Platform
|0.60 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.69 × 78
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
VTMarkets-Live
|0.73 × 145
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.01 × 183
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
2
100%
91
73%
60%
1.15
0.34
USD
USD
5%
1:500