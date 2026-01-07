SignauxSections
TriEdge Combo
Ting Wei Loo

TriEdge Combo

Ting Wei Loo
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -0%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
87
Bénéfice trades:
64 (73.56%)
Perte trades:
23 (26.44%)
Meilleure transaction:
21.91 USD
Pire transaction:
-46.34 USD
Bénéfice brut:
195.11 USD (259 959 pips)
Perte brute:
-199.19 USD (52 394 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (16.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.47 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
5.55%
Charge de dépôt maximale:
1.85%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
52 (59.77%)
Courts trades:
35 (40.23%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.05 USD
Bénéfice moyen:
3.05 USD
Perte moyenne:
-8.66 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-106.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-106.82 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
76.92 USD
Maximal:
106.91 USD (5.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.27% (106.91 USD)
Par fonds propres:
0.36% (7.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 20
USTEC 19
BTCUSD 12
US500 12
US30 6
EURNZD 2
EURUSD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -55
USTEC 8
BTCUSD 22
US500 4
US30 15
EURNZD 2
EURUSD 0
USDCHF 0
EURAUD 0
GBPCAD -2
EURCAD -1
GBPUSD 1
EURCHF 0
EURGBP 0
CHFJPY -1
USDCAD -1
AUDUSD 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -9.6K
USTEC 17K
BTCUSD 74K
US500 3.5K
US30 122K
EURNZD 438
EURUSD 29
USDCHF 30
EURAUD 45
GBPCAD -173
EURCAD -119
GBPUSD 57
EURCHF 0
EURGBP 13
CHFJPY -115
USDCAD -68
AUDUSD 119
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.91 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +16.52 USD
Perte consécutive maximale: -106.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.11 × 18
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
itexsys-Platform
0.60 × 5
VantageInternational-Live 5
0.69 × 78
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
VTMarkets-Live
0.73 × 145
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 183
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
82 plus...
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
Aucun avis
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TriEdge Combo
30 USD par mois
-0%
0
0
USD
2K
USD
2
100%
87
73%
6%
0.97
-0.05
USD
5%
1:500
Copier

