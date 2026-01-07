- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
90
利益トレード:
66 (73.33%)
損失トレード:
24 (26.67%)
ベストトレード:
21.91 USD
最悪のトレード:
-46.34 USD
総利益:
213.58 USD (294 285 pips)
総損失:
-200.40 USD (64 494 pips)
最大連続の勝ち:
10 (16.52 USD)
最大連続利益:
54.47 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
60.08%
最大入金額:
2.05%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
52 (57.78%)
短いトレード:
38 (42.22%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.15 USD
平均利益:
3.24 USD
平均損失:
-8.35 USD
最大連続の負け:
4 (-106.82 USD)
最大連続損失:
-106.82 USD (4)
月間成長:
0.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
76.92 USD
最大の:
106.91 USD (5.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.27% (106.91 USD)
エクイティによる:
0.36% (7.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USTEC
|19
|BTCUSD
|13
|US500
|12
|US30
|8
|EURNZD
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-55
|USTEC
|8
|BTCUSD
|21
|US500
|4
|US30
|34
|EURNZD
|2
|EURUSD
|0
|USDCHF
|0
|EURAUD
|0
|GBPCAD
|-2
|EURCAD
|-1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|0
|EURGBP
|0
|CHFJPY
|-1
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USTEC
|17K
|BTCUSD
|62K
|US500
|3.5K
|US30
|156K
|EURNZD
|438
|EURUSD
|29
|USDCHF
|30
|EURAUD
|45
|GBPCAD
|-173
|EURCAD
|-119
|GBPUSD
|57
|EURCHF
|0
|EURGBP
|13
|CHFJPY
|-115
|USDCAD
|-68
|AUDUSD
|119
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.91 USD
最悪のトレード: -46 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +16.52 USD
最大連続損失: -106.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 18
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
itexsys-Platform
|0.60 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.69 × 78
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
VTMarkets-Live
|0.73 × 145
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.01 × 183
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
2
100%
90
73%
60%
1.06
0.15
USD
USD
5%
1:500