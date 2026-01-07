シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TriEdge Combo
Ting Wei Loo

TriEdge Combo

Ting Wei Loo
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
Tickmill-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
90
利益トレード:
66 (73.33%)
損失トレード:
24 (26.67%)
ベストトレード:
21.91 USD
最悪のトレード:
-46.34 USD
総利益:
213.58 USD (294 285 pips)
総損失:
-200.40 USD (64 494 pips)
最大連続の勝ち:
10 (16.52 USD)
最大連続利益:
54.47 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
60.08%
最大入金額:
2.05%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
57
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
52 (57.78%)
短いトレード:
38 (42.22%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.15 USD
平均利益:
3.24 USD
平均損失:
-8.35 USD
最大連続の負け:
4 (-106.82 USD)
最大連続損失:
-106.82 USD (4)
月間成長:
0.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
76.92 USD
最大の:
106.91 USD (5.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.27% (106.91 USD)
エクイティによる:
0.36% (7.11 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 20
USTEC 19
BTCUSD 13
US500 12
US30 8
EURNZD 2
EURUSD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -55
USTEC 8
BTCUSD 21
US500 4
US30 34
EURNZD 2
EURUSD 0
USDCHF 0
EURAUD 0
GBPCAD -2
EURCAD -1
GBPUSD 1
EURCHF 0
EURGBP 0
CHFJPY -1
USDCAD -1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -9.6K
USTEC 17K
BTCUSD 62K
US500 3.5K
US30 156K
EURNZD 438
EURUSD 29
USDCHF 30
EURAUD 45
GBPCAD -173
EURCAD -119
GBPUSD 57
EURCHF 0
EURGBP 13
CHFJPY -115
USDCAD -68
AUDUSD 119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +21.91 USD
最悪のトレード: -46 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +16.52 USD
最大連続損失: -106.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.11 × 18
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
itexsys-Platform
0.60 × 5
VantageInternational-Live 5
0.69 × 78
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
VTMarkets-Live
0.73 × 145
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 183
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
82 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
レビューなし
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TriEdge Combo
30 USD/月
1%
0
0
USD
2K
USD
2
100%
90
73%
60%
1.06
0.15
USD
5%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください