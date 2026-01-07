SegnaliSezioni
Ting Wei Loo

TriEdge Combo

Ting Wei Loo
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -0%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
87
Profit Trade:
64 (73.56%)
Loss Trade:
23 (26.44%)
Best Trade:
21.91 USD
Worst Trade:
-46.34 USD
Profitto lordo:
195.11 USD (259 959 pips)
Perdita lorda:
-199.19 USD (52 394 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (16.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.47 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
5.55%
Massimo carico di deposito:
1.85%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
52 (59.77%)
Short Trade:
35 (40.23%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
3.05 USD
Perdita media:
-8.66 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-106.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.82 USD (4)
Crescita mensile:
-0.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.92 USD
Massimale:
106.91 USD (5.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.27% (106.91 USD)
Per equità:
0.36% (7.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
USTEC 19
BTCUSD 12
US500 12
US30 6
EURNZD 2
EURUSD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -55
USTEC 8
BTCUSD 22
US500 4
US30 15
EURNZD 2
EURUSD 0
USDCHF 0
EURAUD 0
GBPCAD -2
EURCAD -1
GBPUSD 1
EURCHF 0
EURGBP 0
CHFJPY -1
USDCAD -1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -9.6K
USTEC 17K
BTCUSD 74K
US500 3.5K
US30 122K
EURNZD 438
EURUSD 29
USDCHF 30
EURAUD 45
GBPCAD -173
EURCAD -119
GBPUSD 57
EURCHF 0
EURGBP 13
CHFJPY -115
USDCAD -68
AUDUSD 119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.91 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.52 USD
Massima perdita consecutiva: -106.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.11 × 18
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
itexsys-Platform
0.60 × 5
VantageInternational-Live 5
0.69 × 78
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
VTMarkets-Live
0.73 × 145
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 183
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
82 più
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
Non ci sono recensioni
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
