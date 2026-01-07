- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
90
Negociações com lucro:
66 (73.33%)
Negociações com perda:
24 (26.67%)
Melhor negociação:
21.91 USD
Pior negociação:
-46.34 USD
Lucro bruto:
213.58 USD (294 285 pips)
Perda bruta:
-200.40 USD (64 494 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (16.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.47 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
60.08%
Depósito máximo carregado:
2.05%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
52 (57.78%)
Negociações curtas:
38 (42.22%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
3.24 USD
Perda média:
-8.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-106.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-106.82 USD (4)
Crescimento mensal:
0.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76.92 USD
Máximo:
106.91 USD (5.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.27% (106.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.36% (7.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USTEC
|19
|BTCUSD
|13
|US500
|12
|US30
|8
|EURNZD
|2
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-55
|USTEC
|8
|BTCUSD
|21
|US500
|4
|US30
|34
|EURNZD
|2
|EURUSD
|0
|USDCHF
|0
|EURAUD
|0
|GBPCAD
|-2
|EURCAD
|-1
|GBPUSD
|1
|EURCHF
|0
|EURGBP
|0
|CHFJPY
|-1
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USTEC
|17K
|BTCUSD
|62K
|US500
|3.5K
|US30
|156K
|EURNZD
|438
|EURUSD
|29
|USDCHF
|30
|EURAUD
|45
|GBPCAD
|-173
|EURCAD
|-119
|GBPUSD
|57
|EURCHF
|0
|EURGBP
|13
|CHFJPY
|-115
|USDCAD
|-68
|AUDUSD
|119
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.91 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +16.52 USD
Máxima perda consecutiva: -106.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 18
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
itexsys-Platform
|0.60 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.69 × 78
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
VTMarkets-Live
|0.73 × 145
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.01 × 183
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
82 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
2
100%
90
73%
60%
1.06
0.15
USD
USD
5%
1:500