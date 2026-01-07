SinaisSeções
Ting Wei Loo

TriEdge Combo

Ting Wei Loo
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
90
Negociações com lucro:
66 (73.33%)
Negociações com perda:
24 (26.67%)
Melhor negociação:
21.91 USD
Pior negociação:
-46.34 USD
Lucro bruto:
213.58 USD (294 285 pips)
Perda bruta:
-200.40 USD (64 494 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (16.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54.47 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
60.08%
Depósito máximo carregado:
2.05%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
57
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
52 (57.78%)
Negociações curtas:
38 (42.22%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
3.24 USD
Perda média:
-8.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-106.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-106.82 USD (4)
Crescimento mensal:
0.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76.92 USD
Máximo:
106.91 USD (5.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.27% (106.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.36% (7.11 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 20
USTEC 19
BTCUSD 13
US500 12
US30 8
EURNZD 2
EURUSD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -55
USTEC 8
BTCUSD 21
US500 4
US30 34
EURNZD 2
EURUSD 0
USDCHF 0
EURAUD 0
GBPCAD -2
EURCAD -1
GBPUSD 1
EURCHF 0
EURGBP 0
CHFJPY -1
USDCAD -1
AUDUSD 1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -9.6K
USTEC 17K
BTCUSD 62K
US500 3.5K
US30 156K
EURNZD 438
EURUSD 29
USDCHF 30
EURAUD 45
GBPCAD -173
EURCAD -119
GBPUSD 57
EURCHF 0
EURGBP 13
CHFJPY -115
USDCAD -68
AUDUSD 119
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.91 USD
Pior negociação: -46 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +16.52 USD
Máxima perda consecutiva: -106.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.11 × 18
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
itexsys-Platform
0.60 × 5
VantageInternational-Live 5
0.69 × 78
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
VTMarkets-Live
0.73 × 145
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 183
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
Sem comentários
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TriEdge Combo
30 USD por mês
1%
0
0
USD
2K
USD
2
100%
90
73%
60%
1.06
0.15
USD
5%
1:500
Copiar

