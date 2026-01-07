- 자본
99
이익 거래:
71 (71.71%)
손실 거래:
28 (28.28%)
최고의 거래:
21.91 USD
최악의 거래:
-46.34 USD
총 수익:
233.15 USD (341 167 pips)
총 손실:
-201.28 USD (64 495 pips)
연속 최대 이익:
10 (16.52 USD)
연속 최대 이익:
54.47 USD (4)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
73.97%
최대 입금량:
2.05%
최근 거래:
58 분 전
주별 거래 수:
65
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.30
롱(주식매수):
54 (54.55%)
숏(주식차입매도):
45 (45.45%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
3.28 USD
평균 손실:
-7.19 USD
연속 최대 손실:
4 (-106.82 USD)
연속 최대 손실:
-106.82 USD (4)
월별 성장률:
1.59%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
76.92 USD
최대한의:
106.91 USD (5.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.27% (106.91 USD)
자본금별:
0.36% (7.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USTEC
|19
|BTCUSD
|14
|US500
|12
|US30
|9
|EURUSD
|3
|USDCHF
|3
|EURAUD
|3
|GBPCAD
|3
|EURCAD
|3
|EURNZD
|2
|GBPUSD
|2
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-55
|USTEC
|8
|BTCUSD
|22
|US500
|4
|US30
|52
|EURUSD
|0
|USDCHF
|0
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|-2
|EURCAD
|-1
|EURNZD
|2
|GBPUSD
|0
|EURCHF
|0
|EURGBP
|0
|CHFJPY
|-1
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USTEC
|17K
|BTCUSD
|64K
|US500
|3.5K
|US30
|201K
|EURUSD
|38
|USDCHF
|32
|EURAUD
|138
|GBPCAD
|-134
|EURCAD
|-114
|EURNZD
|438
|GBPUSD
|56
|EURCHF
|0
|EURGBP
|13
|CHFJPY
|-115
|USDCAD
|-68
|AUDUSD
|119
|GBPAUD
|65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
최고의 거래: +21.91 USD
최악의 거래: -46 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +16.52 USD
연속 최대 손실: -106.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 19
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 6
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.69 × 78
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
VTMarkets-Live
|0.73 × 145
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.01 × 183
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
