Ting Wei Loo

TriEdge Combo

Ting Wei Loo
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 3%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
109
Transacciones Rentables:
78 (71.55%)
Transacciones Irrentables:
31 (28.44%)
Mejor transacción:
22.85 USD
Peor transacción:
-46.34 USD
Beneficio Bruto:
275.10 USD (408 880 pips)
Pérdidas Brutas:
-218.59 USD (68 854 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (16.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.47 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
51.27%
Carga máxima del depósito:
5.58%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.53
Transacciones Largas:
56 (51.38%)
Transacciones Cortas:
53 (48.62%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
3.53 USD
Pérdidas medias:
-7.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-106.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-106.82 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
76.92 USD
Máxima:
106.91 USD (5.27%)
Reducción relativa:
De balance:
5.27% (106.91 USD)
De fondos:
0.36% (7.11 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USTEC 22
XAUUSD 20
BTCUSD 15
US500 15
US30 10
EURUSD 4
USDCHF 3
EURAUD 3
GBPCAD 3
EURCAD 3
EURNZD 2
GBPUSD 2
EURCHF 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
GBPAUD 1
DE40 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USTEC 20
XAUUSD -55
BTCUSD 23
US500 -13
US30 75
EURUSD 1
USDCHF 0
EURAUD 1
GBPCAD -2
EURCAD -1
EURNZD 2
GBPUSD 0
EURCHF 0
EURGBP 0
CHFJPY -1
USDCAD -1
AUDUSD 1
GBPAUD 0
DE40 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USTEC 37K
XAUUSD -9.6K
BTCUSD 70K
US500 -880
US30 239K
EURUSD 55
USDCHF 32
EURAUD 138
GBPCAD -134
EURCAD -114
EURNZD 438
GBPUSD 56
EURCHF 0
EURGBP 13
CHFJPY -115
USDCAD -68
AUDUSD 119
GBPAUD 65
DE40 4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.85 USD
Peor transacción: -46 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +16.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -106.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.11 × 19
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 6
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.71 × 79
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
VTMarkets-Live
0.73 × 145
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 183
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
otros 82...
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
