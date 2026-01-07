- Incremento
Total de Trades:
109
Transacciones Rentables:
78 (71.55%)
Transacciones Irrentables:
31 (28.44%)
Mejor transacción:
22.85 USD
Peor transacción:
-46.34 USD
Beneficio Bruto:
275.10 USD (408 880 pips)
Pérdidas Brutas:
-218.59 USD (68 854 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (16.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54.47 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
51.27%
Carga máxima del depósito:
5.58%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.53
Transacciones Largas:
56 (51.38%)
Transacciones Cortas:
53 (48.62%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
3.53 USD
Pérdidas medias:
-7.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-106.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-106.82 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
76.92 USD
Máxima:
106.91 USD (5.27%)
Reducción relativa:
De balance:
5.27% (106.91 USD)
De fondos:
0.36% (7.11 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USTEC
|22
|XAUUSD
|20
|BTCUSD
|15
|US500
|15
|US30
|10
|EURUSD
|4
|USDCHF
|3
|EURAUD
|3
|GBPCAD
|3
|EURCAD
|3
|EURNZD
|2
|GBPUSD
|2
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|CHFJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|DE40
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USTEC
|20
|XAUUSD
|-55
|BTCUSD
|23
|US500
|-13
|US30
|75
|EURUSD
|1
|USDCHF
|0
|EURAUD
|1
|GBPCAD
|-2
|EURCAD
|-1
|EURNZD
|2
|GBPUSD
|0
|EURCHF
|0
|EURGBP
|0
|CHFJPY
|-1
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|0
|DE40
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USTEC
|37K
|XAUUSD
|-9.6K
|BTCUSD
|70K
|US500
|-880
|US30
|239K
|EURUSD
|55
|USDCHF
|32
|EURAUD
|138
|GBPCAD
|-134
|EURCAD
|-114
|EURNZD
|438
|GBPUSD
|56
|EURCHF
|0
|EURGBP
|13
|CHFJPY
|-115
|USDCAD
|-68
|AUDUSD
|119
|GBPAUD
|65
|DE40
|4.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +22.85 USD
Peor transacción: -46 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +16.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -106.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 19
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 6
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.71 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
VTMarkets-Live
|0.73 × 145
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.01 × 183
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
