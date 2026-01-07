信号部分
Ting Wei Loo

TriEdge Combo

Ting Wei Loo
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
Tickmill-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
90
盈利交易:
66 (73.33%)
亏损交易:
24 (26.67%)
最好交易:
21.91 USD
最差交易:
-46.34 USD
毛利:
213.58 USD (294 285 pips)
毛利亏损:
-200.40 USD (64 494 pips)
最大连续赢利:
10 (16.52 USD)
最大连续盈利:
54.47 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
60.08%
最大入金加载:
2.05%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.12
长期交易:
52 (57.78%)
短期交易:
38 (42.22%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.15 USD
平均利润:
3.24 USD
平均损失:
-8.35 USD
最大连续失误:
4 (-106.82 USD)
最大连续亏损:
-106.82 USD (4)
每月增长:
0.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
76.92 USD
最大值:
106.91 USD (5.27%)
相对跌幅:
结余:
5.27% (106.91 USD)
净值:
0.36% (7.11 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 20
USTEC 19
BTCUSD 13
US500 12
US30 8
EURNZD 2
EURUSD 2
USDCHF 2
EURAUD 2
GBPCAD 2
EURCAD 2
GBPUSD 1
EURCHF 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -55
USTEC 8
BTCUSD 21
US500 4
US30 34
EURNZD 2
EURUSD 0
USDCHF 0
EURAUD 0
GBPCAD -2
EURCAD -1
GBPUSD 1
EURCHF 0
EURGBP 0
CHFJPY -1
USDCAD -1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -9.6K
USTEC 17K
BTCUSD 62K
US500 3.5K
US30 156K
EURNZD 438
EURUSD 29
USDCHF 30
EURAUD 45
GBPCAD -173
EURCAD -119
GBPUSD 57
EURCHF 0
EURGBP 13
CHFJPY -115
USDCAD -68
AUDUSD 119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +21.91 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +16.52 USD
最大连续亏损: -106.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.11 × 18
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
itexsys-Platform
0.60 × 5
VantageInternational-Live 5
0.69 × 78
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
VTMarkets-Live
0.73 × 145
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.01 × 183
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
82 更多...
TriEdge Combo Signals blends trend-following, mean reversion, and breakout logic into one streamlined alert system. Trades trigger only when strategies align (confluence) and market conditions pass built-in risk filters (volatility, spread/liquidity, session timing). Risk is controlled with adaptive position sizing, ATR-based stops, dynamic take-profit scaling, and maximum daily/weekly loss guardrails to reduce drawdowns and avoid overtrading. Designed for consistent execution across changing market regimes—strong trends, ranges, and high-volatility spikes.
没有评论
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
