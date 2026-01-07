- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
261 (87.29%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (12.71%)
En iyi işlem:
23.21 EUR
En kötü işlem:
-21.61 EUR
Brüt kâr:
676.88 EUR (51 686 pips)
Brüt zarar:
-446.80 EUR (33 146 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (91.42 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
98.01 EUR (33)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
145 (48.49%)
Satış işlemleri:
154 (51.51%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.77 EUR
Ortalama kâr:
2.59 EUR
Ortalama zarar:
-11.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-71.04 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-71.04 EUR (5)
Aylık büyüme:
18.70%
Yıllık tahmin:
226.86%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.21 EUR
Maksimum:
78.26 EUR (10.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.10% (71.04 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|US500
|6
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|262
|US500
|0
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|US500
|69
|EURAUD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.21 EUR
En kötü işlem: -22 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +91.42 EUR
Maksimum ardışık zarar: -71.04 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.89 × 9
|
ICMarketsEU-MT5
|1.48 × 897
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
|
ICTrading-MT5-4
|1.87 × 23
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Coinexx-Live
|2.25 × 188
|
VantageFX-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|2.27 × 18622
|
FocusMarkets-Real
|2.40 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 4925
|
LiteFinance-MT5
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real2
|2.84 × 173
|
OANDA-Live-1
|3.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|3.04 × 50
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.40 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
