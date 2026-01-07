SinyallerBölümler
BBB Forex Gold
Bohdan Skovronsky

BBB Forex Gold

Bohdan Skovronsky
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 47%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
261 (87.29%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (12.71%)
En iyi işlem:
23.21 EUR
En kötü işlem:
-21.61 EUR
Brüt kâr:
676.88 EUR (51 686 pips)
Brüt zarar:
-446.80 EUR (33 146 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (91.42 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
98.01 EUR (33)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
145 (48.49%)
Satış işlemleri:
154 (51.51%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.77 EUR
Ortalama kâr:
2.59 EUR
Ortalama zarar:
-11.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-71.04 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-71.04 EUR (5)
Aylık büyüme:
18.70%
Yıllık tahmin:
226.86%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.21 EUR
Maksimum:
78.26 EUR (10.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.10% (71.04 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 292
US500 6
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 262
US500 0
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
US500 69
EURAUD 28
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.21 EUR
En kötü işlem: -22 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +91.42 EUR
Maksimum ardışık zarar: -71.04 EUR

