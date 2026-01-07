信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BBB Forex Gold
Bohdan Skovronsky

BBB Forex Gold

Bohdan Skovronsky
0条评论
8
0 / 0 USD
增长自 2025 47%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
299
盈利交易:
261 (87.29%)
亏损交易:
38 (12.71%)
最好交易:
23.21 EUR
最差交易:
-21.61 EUR
毛利:
676.88 EUR (51 686 pips)
毛利亏损:
-446.80 EUR (33 146 pips)
最大连续赢利:
36 (91.42 EUR)
最大连续盈利:
98.01 EUR (33)
夏普比率:
0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
2.94
长期交易:
145 (48.49%)
短期交易:
154 (51.51%)
利润因子:
1.51
预期回报:
0.77 EUR
平均利润:
2.59 EUR
平均损失:
-11.76 EUR
最大连续失误:
5 (-71.04 EUR)
最大连续亏损:
-71.04 EUR (5)
每月增长:
18.70%
年度预测:
226.86%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
56.21 EUR
最大值:
78.26 EUR (10.73%)
相对跌幅:
结余:
14.10% (71.04 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 292
US500 6
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 262
US500 0
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 18K
US500 69
EURAUD 28
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23.21 EUR
最差交易: -22 EUR
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +91.42 EUR
最大连续亏损: -71.04 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXOpen-MT5
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
0.00 × 1
FXFlatMT5-LiveServer
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.89 × 9
ICMarketsEU-MT5
1.48 × 897
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICTrading-MT5-4
1.87 × 23
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Coinexx-Live
2.25 × 188
VantageFX-Live
2.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
2.27 × 18622
FocusMarkets-Real
2.40 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
2.46 × 4925
LiteFinance-MT5
2.75 × 4
Exness-MT5Real2
2.84 × 173
OANDA-Live-1
3.00 × 14
Exness-MT5Real7
3.04 × 50
TradeMaxGlobal-Live
3.40 × 42
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
93 更多...
