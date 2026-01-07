- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
299
盈利交易:
261 (87.29%)
亏损交易:
38 (12.71%)
最好交易:
23.21 EUR
最差交易:
-21.61 EUR
毛利:
676.88 EUR (51 686 pips)
毛利亏损:
-446.80 EUR (33 146 pips)
最大连续赢利:
36 (91.42 EUR)
最大连续盈利:
98.01 EUR (33)
夏普比率:
0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
2.94
长期交易:
145 (48.49%)
短期交易:
154 (51.51%)
利润因子:
1.51
预期回报:
0.77 EUR
平均利润:
2.59 EUR
平均损失:
-11.76 EUR
最大连续失误:
5 (-71.04 EUR)
最大连续亏损:
-71.04 EUR (5)
每月增长:
18.70%
年度预测:
226.86%
算法交易:
70%
结余跌幅:
绝对:
56.21 EUR
最大值:
78.26 EUR (10.73%)
相对跌幅:
结余:
14.10% (71.04 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|US500
|6
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|262
|US500
|0
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|18K
|US500
|69
|EURAUD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.21 EUR
最差交易: -22 EUR
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +91.42 EUR
最大连续亏损: -71.04 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.89 × 9
|
ICMarketsEU-MT5
|1.48 × 897
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
|
ICTrading-MT5-4
|1.87 × 23
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Coinexx-Live
|2.25 × 188
|
VantageFX-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|2.27 × 18622
|
FocusMarkets-Real
|2.40 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 4925
|
LiteFinance-MT5
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real2
|2.84 × 173
|
OANDA-Live-1
|3.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|3.04 × 50
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.40 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
