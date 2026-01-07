SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BBB Forex Gold
Bohdan Skovronsky

BBB Forex Gold

Bohdan Skovronsky
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 47%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
299
Bénéfice trades:
261 (87.29%)
Perte trades:
38 (12.71%)
Meilleure transaction:
23.21 EUR
Pire transaction:
-21.61 EUR
Bénéfice brut:
676.88 EUR (51 686 pips)
Perte brute:
-446.80 EUR (33 146 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (91.42 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
98.01 EUR (33)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
2.94
Longs trades:
145 (48.49%)
Courts trades:
154 (51.51%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
0.77 EUR
Bénéfice moyen:
2.59 EUR
Perte moyenne:
-11.76 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-71.04 EUR)
Perte consécutive maximale:
-71.04 EUR (5)
Croissance mensuelle:
18.70%
Prévision annuelle:
226.86%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
56.21 EUR
Maximal:
78.26 EUR (10.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.10% (71.04 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 292
US500 6
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 262
US500 0
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
US500 69
EURAUD 28
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-MT5
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
0.00 × 1
FXFlatMT5-LiveServer
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.89 × 9
ICMarketsEU-MT5
1.48 × 897
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICTrading-MT5-4
1.87 × 23
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Coinexx-Live
2.25 × 188
VantageFX-Live
2.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
2.27 × 18622
FocusMarkets-Real
2.40 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
2.46 × 4925
LiteFinance-MT5
2.75 × 4
Exness-MT5Real2
2.84 × 173
OANDA-Live-1
3.00 × 14
Exness-MT5Real7
3.04 × 50
TradeMaxGlobal-Live
3.40 × 42
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
93 plus...
Aucun avis
