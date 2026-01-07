- Прирост
Всего трейдов:
299
Прибыльных трейдов:
261 (87.29%)
Убыточных трейдов:
38 (12.71%)
Лучший трейд:
23.21 EUR
Худший трейд:
-21.61 EUR
Общая прибыль:
676.88 EUR (51 686 pips)
Общий убыток:
-446.80 EUR (33 146 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (91.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
98.01 EUR (33)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
2.94
Длинных трейдов:
145 (48.49%)
Коротких трейдов:
154 (51.51%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
0.77 EUR
Средняя прибыль:
2.59 EUR
Средний убыток:
-11.76 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-71.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-71.04 EUR (5)
Прирост в месяц:
18.70%
Годовой прогноз:
226.86%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.21 EUR
Максимальная:
78.26 EUR (10.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.10% (71.04 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|US500
|6
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|262
|US500
|0
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|18K
|US500
|69
|EURAUD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.21 EUR
Худший трейд: -22 EUR
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +91.42 EUR
Макс. убыток в серии: -71.04 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.89 × 9
|
ICMarketsEU-MT5
|1.48 × 897
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
|
ICTrading-MT5-4
|1.87 × 23
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Coinexx-Live
|2.25 × 188
|
VantageFX-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|2.27 × 18622
|
FocusMarkets-Real
|2.40 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 4925
|
LiteFinance-MT5
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real2
|2.84 × 173
|
OANDA-Live-1
|3.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|3.04 × 50
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.40 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
