Сигналы / MetaTrader 5 / BBB Forex Gold
Bohdan Skovronsky

BBB Forex Gold

Bohdan Skovronsky
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 47%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
299
Прибыльных трейдов:
261 (87.29%)
Убыточных трейдов:
38 (12.71%)
Лучший трейд:
23.21 EUR
Худший трейд:
-21.61 EUR
Общая прибыль:
676.88 EUR (51 686 pips)
Общий убыток:
-446.80 EUR (33 146 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (91.42 EUR)
Макс. прибыль в серии:
98.01 EUR (33)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
2.94
Длинных трейдов:
145 (48.49%)
Коротких трейдов:
154 (51.51%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
0.77 EUR
Средняя прибыль:
2.59 EUR
Средний убыток:
-11.76 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-71.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-71.04 EUR (5)
Прирост в месяц:
18.70%
Годовой прогноз:
226.86%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.21 EUR
Максимальная:
78.26 EUR (10.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.10% (71.04 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 292
US500 6
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 262
US500 0
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 18K
US500 69
EURAUD 28
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.21 EUR
Худший трейд: -22 EUR
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +91.42 EUR
Макс. убыток в серии: -71.04 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpen-MT5
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
0.00 × 1
FXFlatMT5-LiveServer
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.89 × 9
ICMarketsEU-MT5
1.48 × 897
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICTrading-MT5-4
1.87 × 23
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Coinexx-Live
2.25 × 188
VantageFX-Live
2.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
2.27 × 18622
FocusMarkets-Real
2.40 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
2.46 × 4925
LiteFinance-MT5
2.75 × 4
Exness-MT5Real2
2.84 × 173
OANDA-Live-1
3.00 × 14
Exness-MT5Real7
3.04 × 50
TradeMaxGlobal-Live
3.40 × 42
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
еще 93...
Нет отзывов
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
