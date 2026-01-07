SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BBB Forex Gold
Bohdan Skovronsky

BBB Forex Gold

Bohdan Skovronsky
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 57%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
311
Transacciones Rentables:
273 (87.78%)
Transacciones Irrentables:
38 (12.22%)
Mejor transacción:
23.21 EUR
Peor transacción:
-21.61 EUR
Beneficio Bruto:
725.62 EUR (55 653 pips)
Pérdidas Brutas:
-446.80 EUR (33 146 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (91.42 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
116.50 EUR (30)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
5.88%
Carga máxima del depósito:
4.35%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
16 minutos
Factor de Recuperación:
3.56
Transacciones Largas:
151 (48.55%)
Transacciones Cortas:
160 (51.45%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
0.90 EUR
Beneficio medio:
2.66 EUR
Pérdidas medias:
-11.76 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-71.04 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-71.04 EUR (5)
Crecimiento al mes:
26.81%
Pronóstico anual:
325.30%
Trading algorítmico:
71%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.21 EUR
Máxima:
78.26 EUR (10.73%)
Reducción relativa:
De balance:
14.10% (71.04 EUR)
De fondos:
4.23% (30.78 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 304
US500 6
EURAUD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 317
US500 0
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 22K
US500 69
EURAUD 28
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.21 EUR
Peor transacción: -22 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +91.42 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -71.04 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXOpen-MT5
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
0.00 × 1
FXFlatMT5-LiveServer
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.89 × 9
ICMarketsEU-MT5
1.48 × 897
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICTrading-MT5-4
1.87 × 23
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Coinexx-Live
2.25 × 188
VantageFX-Live
2.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
2.27 × 18622
FocusMarkets-Real
2.40 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
2.46 × 4925
LiteFinance-MT5
2.75 × 4
Exness-MT5Real2
2.84 × 173
OANDA-Live-1
3.00 × 14
Exness-MT5Real7
3.04 × 50
TradeMaxGlobal-Live
3.40 × 42
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
otros 93...
No hay comentarios
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
