- 자본
- 축소
트레이드:
302
이익 거래:
264 (87.41%)
손실 거래:
38 (12.58%)
최고의 거래:
23.21 EUR
최악의 거래:
-21.61 EUR
총 수익:
691.97 EUR (53 187 pips)
총 손실:
-446.80 EUR (33 146 pips)
연속 최대 이익:
36 (91.42 EUR)
연속 최대 이익:
98.01 EUR (33)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
1.51%
최대 입금량:
4.27%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
3.13
롱(주식매수):
145 (48.01%)
숏(주식차입매도):
157 (51.99%)
수익 요인:
1.55
기대수익:
0.81 EUR
평균 이익:
2.62 EUR
평균 손실:
-11.76 EUR
연속 최대 손실:
5 (-71.04 EUR)
연속 최대 손실:
-71.04 EUR (5)
월별 성장률:
21.21%
연간 예측:
257.34%
Algo 트레이딩:
71%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
56.21 EUR
최대한의:
78.26 EUR (10.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.10% (71.04 EUR)
자본금별:
0.08% (0.55 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|US500
|6
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|279
|US500
|0
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|20K
|US500
|69
|EURAUD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.21 EUR
최악의 거래: -22 EUR
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +91.42 EUR
연속 최대 손실: -71.04 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.89 × 9
|
ICMarketsEU-MT5
|1.48 × 897
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
|
ICTrading-MT5-4
|1.87 × 23
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Coinexx-Live
|2.25 × 188
|
VantageFX-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|2.27 × 18622
|
FocusMarkets-Real
|2.40 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 4925
|
LiteFinance-MT5
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real2
|2.84 × 173
|
OANDA-Live-1
|3.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|3.04 × 50
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.40 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
50%
0
0
USD
USD
728
EUR
EUR
8
71%
302
87%
2%
1.54
0.81
EUR
EUR
14%
1:500