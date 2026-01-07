SinaisSeções
Bohdan Skovronsky

BBB Forex Gold

Bohdan Skovronsky
0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 47%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
299
Negociações com lucro:
261 (87.29%)
Negociações com perda:
38 (12.71%)
Melhor negociação:
23.21 EUR
Pior negociação:
-21.61 EUR
Lucro bruto:
676.88 EUR (51 686 pips)
Perda bruta:
-446.80 EUR (33 146 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (91.42 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
98.01 EUR (33)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
2.94
Negociações longas:
145 (48.49%)
Negociações curtas:
154 (51.51%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
0.77 EUR
Lucro médio:
2.59 EUR
Perda média:
-11.76 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-71.04 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-71.04 EUR (5)
Crescimento mensal:
18.70%
Previsão anual:
226.86%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
56.21 EUR
Máximo:
78.26 EUR (10.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.10% (71.04 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 292
US500 6
EURAUD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 262
US500 0
EURAUD 1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 18K
US500 69
EURAUD 28
Melhor negociação: +23.21 EUR
Pior negociação: -22 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +91.42 EUR
Máxima perda consecutiva: -71.04 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXOpen-MT5
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
0.00 × 1
FXFlatMT5-LiveServer
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.89 × 9
ICMarketsEU-MT5
1.48 × 897
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICTrading-MT5-4
1.87 × 23
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Coinexx-Live
2.25 × 188
VantageFX-Live
2.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
2.27 × 18622
FocusMarkets-Real
2.40 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
2.46 × 4925
LiteFinance-MT5
2.75 × 4
Exness-MT5Real2
2.84 × 173
OANDA-Live-1
3.00 × 14
Exness-MT5Real7
3.04 × 50
TradeMaxGlobal-Live
3.40 × 42
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
93 mais ...
Sem comentários
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
