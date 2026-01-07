- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
299
Negociações com lucro:
261 (87.29%)
Negociações com perda:
38 (12.71%)
Melhor negociação:
23.21 EUR
Pior negociação:
-21.61 EUR
Lucro bruto:
676.88 EUR (51 686 pips)
Perda bruta:
-446.80 EUR (33 146 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (91.42 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
98.01 EUR (33)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
16 minutos
Fator de recuperação:
2.94
Negociações longas:
145 (48.49%)
Negociações curtas:
154 (51.51%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
0.77 EUR
Lucro médio:
2.59 EUR
Perda média:
-11.76 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-71.04 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-71.04 EUR (5)
Crescimento mensal:
18.70%
Previsão anual:
226.86%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
56.21 EUR
Máximo:
78.26 EUR (10.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.10% (71.04 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|US500
|6
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|262
|US500
|0
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|18K
|US500
|69
|EURAUD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.21 EUR
Pior negociação: -22 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +91.42 EUR
Máxima perda consecutiva: -71.04 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.89 × 9
|
ICMarketsEU-MT5
|1.48 × 897
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
|
ICTrading-MT5-4
|1.87 × 23
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Coinexx-Live
|2.25 × 188
|
VantageFX-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|2.27 × 18622
|
FocusMarkets-Real
|2.40 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 4925
|
LiteFinance-MT5
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real2
|2.84 × 173
|
OANDA-Live-1
|3.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|3.04 × 50
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.40 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
93 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários