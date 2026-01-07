SignaleKategorien
Bohdan Skovronsky

BBB Forex Gold

Bohdan Skovronsky
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 47%
ICMarketsSC-MT5
1:500
Trades insgesamt:
299
Gewinntrades:
261 (87.29%)
Verlusttrades:
38 (12.71%)
Bester Trade:
23.21 EUR
Schlechtester Trade:
-21.61 EUR
Bruttoprofit:
676.88 EUR (51 686 pips)
Bruttoverlust:
-446.80 EUR (33 146 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (91.42 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
98.01 EUR (33)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
2.94
Long-Positionen:
145 (48.49%)
Short-Positionen:
154 (51.51%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
0.77 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.59 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-11.76 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-71.04 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-71.04 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
18.70%
Jahresprognose:
226.86%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.21 EUR
Maximaler:
78.26 EUR (10.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.10% (71.04 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 292
US500 6
EURAUD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 262
US500 0
EURAUD 1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
US500 69
EURAUD 28
Bester Trade: +23.21 EUR
Schlechtester Trade: -22 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.42 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.04 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXOpen-MT5
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
0.00 × 1
FXFlatMT5-LiveServer
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.89 × 9
ICMarketsEU-MT5
1.48 × 897
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICTrading-MT5-4
1.87 × 23
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Coinexx-Live
2.25 × 188
VantageFX-Live
2.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
2.27 × 18622
FocusMarkets-Real
2.40 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
2.46 × 4925
LiteFinance-MT5
2.75 × 4
Exness-MT5Real2
2.84 × 173
OANDA-Live-1
3.00 × 14
Exness-MT5Real7
3.04 × 50
TradeMaxGlobal-Live
3.40 × 42
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
noch 93 ...
Keine Bewertungen
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
