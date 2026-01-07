- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
299
Gewinntrades:
261 (87.29%)
Verlusttrades:
38 (12.71%)
Bester Trade:
23.21 EUR
Schlechtester Trade:
-21.61 EUR
Bruttoprofit:
676.88 EUR (51 686 pips)
Bruttoverlust:
-446.80 EUR (33 146 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (91.42 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
98.01 EUR (33)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
2.94
Long-Positionen:
145 (48.49%)
Short-Positionen:
154 (51.51%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
0.77 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.59 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-11.76 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-71.04 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-71.04 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
18.70%
Jahresprognose:
226.86%
Algo-Trading:
70%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.21 EUR
Maximaler:
78.26 EUR (10.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.10% (71.04 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|US500
|6
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|262
|US500
|0
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|18K
|US500
|69
|EURAUD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +23.21 EUR
Schlechtester Trade: -22 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.42 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.04 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.89 × 9
|
ICMarketsEU-MT5
|1.48 × 897
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
|
ICTrading-MT5-4
|1.87 × 23
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Coinexx-Live
|2.25 × 188
|
VantageFX-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|2.27 × 18622
|
FocusMarkets-Real
|2.40 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 4925
|
LiteFinance-MT5
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real2
|2.84 × 173
|
OANDA-Live-1
|3.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|3.04 × 50
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.40 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
noch 93 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen