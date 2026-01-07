SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BBB Forex Gold
Bohdan Skovronsky

BBB Forex Gold

Bohdan Skovronsky
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 47%
ICMarketsSC-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
261 (87.29%)
Loss Trade:
38 (12.71%)
Best Trade:
23.21 EUR
Worst Trade:
-21.61 EUR
Profitto lordo:
676.88 EUR (51 686 pips)
Perdita lorda:
-446.80 EUR (33 146 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (91.42 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
98.01 EUR (33)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
145 (48.49%)
Short Trade:
154 (51.51%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.77 EUR
Profitto medio:
2.59 EUR
Perdita media:
-11.76 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-71.04 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-71.04 EUR (5)
Crescita mensile:
18.70%
Previsione annuale:
226.86%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.21 EUR
Massimale:
78.26 EUR (10.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.10% (71.04 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 292
US500 6
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 262
US500 0
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18K
US500 69
EURAUD 28
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.21 EUR
Worst Trade: -22 EUR
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +91.42 EUR
Massima perdita consecutiva: -71.04 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-MT5
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
0.00 × 1
FXFlatMT5-LiveServer
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.89 × 9
ICMarketsEU-MT5
1.48 × 897
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICTrading-MT5-4
1.87 × 23
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Coinexx-Live
2.25 × 188
VantageFX-Live
2.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
2.27 × 18622
FocusMarkets-Real
2.40 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
2.46 × 4925
LiteFinance-MT5
2.75 × 4
Exness-MT5Real2
2.84 × 173
OANDA-Live-1
3.00 × 14
Exness-MT5Real7
3.04 × 50
TradeMaxGlobal-Live
3.40 × 42
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
93 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati