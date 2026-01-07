- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
261 (87.29%)
Loss Trade:
38 (12.71%)
Best Trade:
23.21 EUR
Worst Trade:
-21.61 EUR
Profitto lordo:
676.88 EUR (51 686 pips)
Perdita lorda:
-446.80 EUR (33 146 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (91.42 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
98.01 EUR (33)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
2.94
Long Trade:
145 (48.49%)
Short Trade:
154 (51.51%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.77 EUR
Profitto medio:
2.59 EUR
Perdita media:
-11.76 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-71.04 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-71.04 EUR (5)
Crescita mensile:
18.70%
Previsione annuale:
226.86%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.21 EUR
Massimale:
78.26 EUR (10.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.10% (71.04 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|US500
|6
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|262
|US500
|0
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|US500
|69
|EURAUD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.21 EUR
Worst Trade: -22 EUR
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +91.42 EUR
Massima perdita consecutiva: -71.04 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.89 × 9
|
ICMarketsEU-MT5
|1.48 × 897
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
|
ICTrading-MT5-4
|1.87 × 23
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Coinexx-Live
|2.25 × 188
|
VantageFX-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|2.27 × 18622
|
FocusMarkets-Real
|2.40 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 4925
|
LiteFinance-MT5
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real2
|2.84 × 173
|
OANDA-Live-1
|3.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|3.04 × 50
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.40 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
