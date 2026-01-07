- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
299
利益トレード:
261 (87.29%)
損失トレード:
38 (12.71%)
ベストトレード:
23.21 EUR
最悪のトレード:
-21.61 EUR
総利益:
676.88 EUR (51 686 pips)
総損失:
-446.80 EUR (33 146 pips)
最大連続の勝ち:
36 (91.42 EUR)
最大連続利益:
98.01 EUR (33)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
2.94
長いトレード:
145 (48.49%)
短いトレード:
154 (51.51%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
0.77 EUR
平均利益:
2.59 EUR
平均損失:
-11.76 EUR
最大連続の負け:
5 (-71.04 EUR)
最大連続損失:
-71.04 EUR (5)
月間成長:
18.70%
年間予想:
226.86%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
56.21 EUR
最大の:
78.26 EUR (10.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.10% (71.04 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|US500
|6
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|262
|US500
|0
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|18K
|US500
|69
|EURAUD
|28
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.21 EUR
最悪のトレード: -22 EUR
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +91.42 EUR
最大連続損失: -71.04 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.89 × 9
|
ICMarketsEU-MT5
|1.48 × 897
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
|
ICTrading-MT5-4
|1.87 × 23
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Coinexx-Live
|2.25 × 188
|
VantageFX-Live
|2.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|2.27 × 18622
|
FocusMarkets-Real
|2.40 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 4925
|
LiteFinance-MT5
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real2
|2.84 × 173
|
OANDA-Live-1
|3.00 × 14
|
Exness-MT5Real7
|3.04 × 50
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.40 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 2
