Bohdan Skovronsky

BBB Forex Gold

Bohdan Skovronsky
レビュー0件
8週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 47%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
299
利益トレード:
261 (87.29%)
損失トレード:
38 (12.71%)
ベストトレード:
23.21 EUR
最悪のトレード:
-21.61 EUR
総利益:
676.88 EUR (51 686 pips)
総損失:
-446.80 EUR (33 146 pips)
最大連続の勝ち:
36 (91.42 EUR)
最大連続利益:
98.01 EUR (33)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
2.94
長いトレード:
145 (48.49%)
短いトレード:
154 (51.51%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
0.77 EUR
平均利益:
2.59 EUR
平均損失:
-11.76 EUR
最大連続の負け:
5 (-71.04 EUR)
最大連続損失:
-71.04 EUR (5)
月間成長:
18.70%
年間予想:
226.86%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
56.21 EUR
最大の:
78.26 EUR (10.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.10% (71.04 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 292
US500 6
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 262
US500 0
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 18K
US500 69
EURAUD 28
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXOpen-MT5
0.00 × 1
ScopeMarkets-Live
0.00 × 1
FXFlatMT5-LiveServer
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.89 × 9
ICMarketsEU-MT5
1.48 × 897
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICTrading-MT5-4
1.87 × 23
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Coinexx-Live
2.25 × 188
VantageFX-Live
2.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
2.27 × 18622
FocusMarkets-Real
2.40 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
2.46 × 4925
LiteFinance-MT5
2.75 × 4
Exness-MT5Real2
2.84 × 173
OANDA-Live-1
3.00 × 14
Exness-MT5Real7
3.04 × 50
TradeMaxGlobal-Live
3.40 × 42
GOMarketsMU-Live
3.50 × 2
レビューなし
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
