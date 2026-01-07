SinyallerBölümler
Haryo Kusuma Pratama

Beartraderfx

Haryo Kusuma Pratama
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 35%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
399
Kârla kapanan işlemler:
222 (55.63%)
Zararla kapanan işlemler:
177 (44.36%)
En iyi işlem:
75.36 USD
En kötü işlem:
-183.09 USD
Brüt kâr:
3 089.98 USD (100 405 pips)
Brüt zarar:
-1 966.10 USD (46 268 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (1 099.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 099.33 USD (44)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
49.07%
Maks. mevduat yükü:
144.01%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
333 (83.46%)
Satış işlemleri:
66 (16.54%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
2.82 USD
Ortalama kâr:
13.92 USD
Ortalama zarar:
-11.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-624.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-624.87 USD (24)
Aylık büyüme:
34.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.44 USD
Maksimum:
1 051.69 USD (25.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.45% (1 051.69 USD)
Varlığa göre:
42.36% (510.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 217
XAUUSD 83
EURUSD 38
AUDUSD 16
GBPCAD 15
EURCAD 7
USDJPY 4
USDCAD 2
CADJPY 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
AUDCAD 2
AUDCHF 2
AUDNZD 2
GBPAUD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 436
XAUUSD 816
EURUSD -170
AUDUSD 5
GBPCAD 6
EURCAD 5
USDJPY 8
USDCAD 1
CADJPY 6
USDCHF 5
NZDUSD 3
AUDCAD -1
AUDCHF 3
AUDNZD 0
GBPAUD 6
NZDJPY -9
CHFJPY 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 6.8K
XAUUSD 41K
EURUSD -536
AUDUSD 671
GBPCAD 1.5K
EURCAD 884
USDJPY 1.3K
USDCAD 146
CADJPY 918
USDCHF 431
NZDUSD 274
AUDCAD -163
AUDCHF 258
AUDNZD 11
GBPAUD 1.2K
NZDJPY -1.4K
CHFJPY 754
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.36 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +1 099.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -624.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
314 daha fazla...
Beartraderfx

  • ​Trading Strategy : A hybrid system integrating BBMA, FMCBR, and Price Action.
  • Risk Management : Strictly utilizes the Cut Loss method to preserve capital.
  • ​Execution : Trades are executed exclusively through Price Action, Candlestick confirmation, and Multi-Timeframe (MTF) analysis.
  • Risk Profile : Medium Risk.
  • Trading Psychology : Committed to the 3P principle: Patience, Patience, Patience.
  • Copy Trading Requirements : ​To achieve optimal results when copying this account, please ensure your account meets the following specifications:
    1. Account Type: Standart.
    2. Leverage: 1:200.
    3. ​Minimum Capital: $1,000.

Warm Regards, Beartraderfx















İnceleme yok
2026.01.15 15:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.15 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 16:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 03:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 00:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 16:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 18:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 08:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
