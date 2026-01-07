- Büyüme
İşlemler:
399
Kârla kapanan işlemler:
222 (55.63%)
Zararla kapanan işlemler:
177 (44.36%)
En iyi işlem:
75.36 USD
En kötü işlem:
-183.09 USD
Brüt kâr:
3 089.98 USD (100 405 pips)
Brüt zarar:
-1 966.10 USD (46 268 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (1 099.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 099.33 USD (44)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
49.07%
Maks. mevduat yükü:
144.01%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
333 (83.46%)
Satış işlemleri:
66 (16.54%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
2.82 USD
Ortalama kâr:
13.92 USD
Ortalama zarar:
-11.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-624.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-624.87 USD (24)
Aylık büyüme:
34.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.44 USD
Maksimum:
1 051.69 USD (25.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.45% (1 051.69 USD)
Varlığa göre:
42.36% (510.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|217
|XAUUSD
|83
|EURUSD
|38
|AUDUSD
|16
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|7
|USDJPY
|4
|USDCAD
|2
|CADJPY
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|436
|XAUUSD
|816
|EURUSD
|-170
|AUDUSD
|5
|GBPCAD
|6
|EURCAD
|5
|USDJPY
|8
|USDCAD
|1
|CADJPY
|6
|USDCHF
|5
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|-1
|AUDCHF
|3
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|6
|NZDJPY
|-9
|CHFJPY
|5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|6.8K
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|-536
|AUDUSD
|671
|GBPCAD
|1.5K
|EURCAD
|884
|USDJPY
|1.3K
|USDCAD
|146
|CADJPY
|918
|USDCHF
|431
|NZDUSD
|274
|AUDCAD
|-163
|AUDCHF
|258
|AUDNZD
|11
|GBPAUD
|1.2K
|NZDJPY
|-1.4K
|CHFJPY
|754
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +75.36 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +1 099.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -624.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Beartraderfx
- Trading Strategy : A hybrid system integrating BBMA, FMCBR, and Price Action.
- Risk Management : Strictly utilizes the Cut Loss method to preserve capital.
- Execution : Trades are executed exclusively through Price Action, Candlestick confirmation, and Multi-Timeframe (MTF) analysis.
- Risk Profile : Medium Risk.
- Trading Psychology : Committed to the 3P principle: Patience, Patience, Patience.
- Copy Trading Requirements : To achieve optimal results when copying this account, please ensure your account meets the following specifications:
- Account Type: Standart.
- Leverage: 1:200.
- Minimum Capital: $1,000.
Warm Regards, Beartraderfx
İnceleme yok
