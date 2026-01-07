信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Beartraderfx
Haryo Kusuma Pratama

Beartraderfx

Haryo Kusuma Pratama
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 35%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
399
盈利交易:
222 (55.63%)
亏损交易:
177 (44.36%)
最好交易:
75.36 USD
最差交易:
-183.09 USD
毛利:
3 089.98 USD (100 405 pips)
毛利亏损:
-1 966.10 USD (46 268 pips)
最大连续赢利:
44 (1 099.33 USD)
最大连续盈利:
1 099.33 USD (44)
夏普比率:
0.17
交易活动:
49.07%
最大入金加载:
144.01%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
9 小时
采收率:
1.07
长期交易:
333 (83.46%)
短期交易:
66 (16.54%)
利润因子:
1.57
预期回报:
2.82 USD
平均利润:
13.92 USD
平均损失:
-11.11 USD
最大连续失误:
24 (-624.87 USD)
最大连续亏损:
-624.87 USD (24)
每月增长:
34.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
108.44 USD
最大值:
1 051.69 USD (25.65%)
相对跌幅:
结余:
52.45% (1 051.69 USD)
净值:
42.36% (510.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 217
XAUUSD 83
EURUSD 38
AUDUSD 16
GBPCAD 15
EURCAD 7
USDJPY 4
USDCAD 2
CADJPY 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
AUDCAD 2
AUDCHF 2
AUDNZD 2
GBPAUD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 436
XAUUSD 816
EURUSD -170
AUDUSD 5
GBPCAD 6
EURCAD 5
USDJPY 8
USDCAD 1
CADJPY 6
USDCHF 5
NZDUSD 3
AUDCAD -1
AUDCHF 3
AUDNZD 0
GBPAUD 6
NZDJPY -9
CHFJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 6.8K
XAUUSD 41K
EURUSD -536
AUDUSD 671
GBPCAD 1.5K
EURCAD 884
USDJPY 1.3K
USDCAD 146
CADJPY 918
USDCHF 431
NZDUSD 274
AUDCAD -163
AUDCHF 258
AUDNZD 11
GBPAUD 1.2K
NZDJPY -1.4K
CHFJPY 754
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +75.36 USD
最差交易: -183 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +1 099.33 USD
最大连续亏损: -624.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
314 更多...
Beartraderfx

  • ​Trading Strategy : A hybrid system integrating BBMA, FMCBR, and Price Action.
  • Risk Management : Strictly utilizes the Cut Loss method to preserve capital.
  • ​Execution : Trades are executed exclusively through Price Action, Candlestick confirmation, and Multi-Timeframe (MTF) analysis.
  • Risk Profile : Medium Risk.
  • Trading Psychology : Committed to the 3P principle: Patience, Patience, Patience.
  • Copy Trading Requirements : ​To achieve optimal results when copying this account, please ensure your account meets the following specifications:
    1. Account Type: Standart.
    2. Leverage: 1:200.
    3. ​Minimum Capital: $1,000.

Warm Regards, Beartraderfx















信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Beartraderfx
每月50 USD
35%
0
0
USD
1K
USD
5
0%
399
55%
49%
1.57
2.82
USD
52%
1:200
