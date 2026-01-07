- 成长
交易:
399
盈利交易:
222 (55.63%)
亏损交易:
177 (44.36%)
最好交易:
75.36 USD
最差交易:
-183.09 USD
毛利:
3 089.98 USD (100 405 pips)
毛利亏损:
-1 966.10 USD (46 268 pips)
最大连续赢利:
44 (1 099.33 USD)
最大连续盈利:
1 099.33 USD (44)
夏普比率:
0.17
交易活动:
49.07%
最大入金加载:
144.01%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
9 小时
采收率:
1.07
长期交易:
333 (83.46%)
短期交易:
66 (16.54%)
利润因子:
1.57
预期回报:
2.82 USD
平均利润:
13.92 USD
平均损失:
-11.11 USD
最大连续失误:
24 (-624.87 USD)
最大连续亏损:
-624.87 USD (24)
每月增长:
34.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
108.44 USD
最大值:
1 051.69 USD (25.65%)
相对跌幅:
结余:
52.45% (1 051.69 USD)
净值:
42.36% (510.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|217
|XAUUSD
|83
|EURUSD
|38
|AUDUSD
|16
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|7
|USDJPY
|4
|USDCAD
|2
|CADJPY
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|436
|XAUUSD
|816
|EURUSD
|-170
|AUDUSD
|5
|GBPCAD
|6
|EURCAD
|5
|USDJPY
|8
|USDCAD
|1
|CADJPY
|6
|USDCHF
|5
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|-1
|AUDCHF
|3
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|6
|NZDJPY
|-9
|CHFJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|6.8K
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|-536
|AUDUSD
|671
|GBPCAD
|1.5K
|EURCAD
|884
|USDJPY
|1.3K
|USDCAD
|146
|CADJPY
|918
|USDCHF
|431
|NZDUSD
|274
|AUDCAD
|-163
|AUDCHF
|258
|AUDNZD
|11
|GBPAUD
|1.2K
|NZDJPY
|-1.4K
|CHFJPY
|754
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.36 USD
最差交易: -183 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +1 099.33 USD
最大连续亏损: -624.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
Beartraderfx
- Trading Strategy : A hybrid system integrating BBMA, FMCBR, and Price Action.
- Risk Management : Strictly utilizes the Cut Loss method to preserve capital.
- Execution : Trades are executed exclusively through Price Action, Candlestick confirmation, and Multi-Timeframe (MTF) analysis.
- Risk Profile : Medium Risk.
- Trading Psychology : Committed to the 3P principle: Patience, Patience, Patience.
- Copy Trading Requirements : To achieve optimal results when copying this account, please ensure your account meets the following specifications:
- Account Type: Standart.
- Leverage: 1:200.
- Minimum Capital: $1,000.
Warm Regards, Beartraderfx
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
35%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
0%
399
55%
49%
1.57
2.82
USD
USD
52%
1:200