SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Beartraderfx
Haryo Kusuma Pratama

Beartraderfx

Haryo Kusuma Pratama
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 35%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
399
Negociações com lucro:
222 (55.63%)
Negociações com perda:
177 (44.36%)
Melhor negociação:
75.36 USD
Pior negociação:
-183.09 USD
Lucro bruto:
3 089.98 USD (100 405 pips)
Perda bruta:
-1 966.10 USD (46 268 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (1 099.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 099.33 USD (44)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
49.07%
Depósito máximo carregado:
144.01%
Último negócio:
45 minutos atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
1.07
Negociações longas:
333 (83.46%)
Negociações curtas:
66 (16.54%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
2.82 USD
Lucro médio:
13.92 USD
Perda média:
-11.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-624.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-624.87 USD (24)
Crescimento mensal:
34.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
108.44 USD
Máximo:
1 051.69 USD (25.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.45% (1 051.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.36% (510.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 217
XAUUSD 83
EURUSD 38
AUDUSD 16
GBPCAD 15
EURCAD 7
USDJPY 4
USDCAD 2
CADJPY 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
AUDCAD 2
AUDCHF 2
AUDNZD 2
GBPAUD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 436
XAUUSD 816
EURUSD -170
AUDUSD 5
GBPCAD 6
EURCAD 5
USDJPY 8
USDCAD 1
CADJPY 6
USDCHF 5
NZDUSD 3
AUDCAD -1
AUDCHF 3
AUDNZD 0
GBPAUD 6
NZDJPY -9
CHFJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 6.8K
XAUUSD 41K
EURUSD -536
AUDUSD 671
GBPCAD 1.5K
EURCAD 884
USDJPY 1.3K
USDCAD 146
CADJPY 918
USDCHF 431
NZDUSD 274
AUDCAD -163
AUDCHF 258
AUDNZD 11
GBPAUD 1.2K
NZDJPY -1.4K
CHFJPY 754
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +75.36 USD
Pior negociação: -183 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +1 099.33 USD
Máxima perda consecutiva: -624.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
314 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Beartraderfx

  • ​Trading Strategy : A hybrid system integrating BBMA, FMCBR, and Price Action.
  • Risk Management : Strictly utilizes the Cut Loss method to preserve capital.
  • ​Execution : Trades are executed exclusively through Price Action, Candlestick confirmation, and Multi-Timeframe (MTF) analysis.
  • Risk Profile : Medium Risk.
  • Trading Psychology : Committed to the 3P principle: Patience, Patience, Patience.
  • Copy Trading Requirements : ​To achieve optimal results when copying this account, please ensure your account meets the following specifications:
    1. Account Type: Standart.
    2. Leverage: 1:200.
    3. ​Minimum Capital: $1,000.

Warm Regards, Beartraderfx















Sem comentários
2026.01.15 15:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.15 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 16:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 03:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 00:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 16:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 18:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 08:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Beartraderfx
50 USD por mês
35%
0
0
USD
1K
USD
5
0%
399
55%
49%
1.57
2.82
USD
52%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.