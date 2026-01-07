シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Beartraderfx
Haryo Kusuma Pratama

Beartraderfx

Haryo Kusuma Pratama
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 35%
MaxrichGroup-Real
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
399
利益トレード:
222 (55.63%)
損失トレード:
177 (44.36%)
ベストトレード:
75.36 USD
最悪のトレード:
-183.09 USD
総利益:
3 089.98 USD (100 405 pips)
総損失:
-1 966.10 USD (46 268 pips)
最大連続の勝ち:
44 (1 099.33 USD)
最大連続利益:
1 099.33 USD (44)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
49.07%
最大入金額:
144.01%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
1.07
長いトレード:
333 (83.46%)
短いトレード:
66 (16.54%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
2.82 USD
平均利益:
13.92 USD
平均損失:
-11.11 USD
最大連続の負け:
24 (-624.87 USD)
最大連続損失:
-624.87 USD (24)
月間成長:
34.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
108.44 USD
最大の:
1 051.69 USD (25.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.45% (1 051.69 USD)
エクイティによる:
42.36% (510.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 217
XAUUSD 83
EURUSD 38
AUDUSD 16
GBPCAD 15
EURCAD 7
USDJPY 4
USDCAD 2
CADJPY 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
AUDCAD 2
AUDCHF 2
AUDNZD 2
GBPAUD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 436
XAUUSD 816
EURUSD -170
AUDUSD 5
GBPCAD 6
EURCAD 5
USDJPY 8
USDCAD 1
CADJPY 6
USDCHF 5
NZDUSD 3
AUDCAD -1
AUDCHF 3
AUDNZD 0
GBPAUD 6
NZDJPY -9
CHFJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 6.8K
XAUUSD 41K
EURUSD -536
AUDUSD 671
GBPCAD 1.5K
EURCAD 884
USDJPY 1.3K
USDCAD 146
CADJPY 918
USDCHF 431
NZDUSD 274
AUDCAD -163
AUDCHF 258
AUDNZD 11
GBPAUD 1.2K
NZDJPY -1.4K
CHFJPY 754
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +75.36 USD
最悪のトレード: -183 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +1 099.33 USD
最大連続損失: -624.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
314 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Beartraderfx

  • ​Trading Strategy : A hybrid system integrating BBMA, FMCBR, and Price Action.
  • Risk Management : Strictly utilizes the Cut Loss method to preserve capital.
  • ​Execution : Trades are executed exclusively through Price Action, Candlestick confirmation, and Multi-Timeframe (MTF) analysis.
  • Risk Profile : Medium Risk.
  • Trading Psychology : Committed to the 3P principle: Patience, Patience, Patience.
  • Copy Trading Requirements : ​To achieve optimal results when copying this account, please ensure your account meets the following specifications:
    1. Account Type: Standart.
    2. Leverage: 1:200.
    3. ​Minimum Capital: $1,000.

Warm Regards, Beartraderfx















レビューなし
2026.01.15 15:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.15 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 16:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 03:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 00:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 16:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 18:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 08:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Beartraderfx
50 USD/月
35%
0
0
USD
1K
USD
5
0%
399
55%
49%
1.57
2.82
USD
52%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください