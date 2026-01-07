СигналыРазделы
Haryo Kusuma Pratama

Beartraderfx

Haryo Kusuma Pratama
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 35%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
399
Прибыльных трейдов:
222 (55.63%)
Убыточных трейдов:
177 (44.36%)
Лучший трейд:
75.36 USD
Худший трейд:
-183.09 USD
Общая прибыль:
3 089.98 USD (100 405 pips)
Общий убыток:
-1 966.10 USD (46 268 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (1 099.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 099.33 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
49.07%
Макс. загрузка депозита:
144.01%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.07
Длинных трейдов:
333 (83.46%)
Коротких трейдов:
66 (16.54%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
2.82 USD
Средняя прибыль:
13.92 USD
Средний убыток:
-11.11 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-624.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-624.87 USD (24)
Прирост в месяц:
34.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
108.44 USD
Максимальная:
1 051.69 USD (25.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.45% (1 051.69 USD)
По эквити:
42.36% (510.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 217
XAUUSD 83
EURUSD 38
AUDUSD 16
GBPCAD 15
EURCAD 7
USDJPY 4
USDCAD 2
CADJPY 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
AUDCAD 2
AUDCHF 2
AUDNZD 2
GBPAUD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 436
XAUUSD 816
EURUSD -170
AUDUSD 5
GBPCAD 6
EURCAD 5
USDJPY 8
USDCAD 1
CADJPY 6
USDCHF 5
NZDUSD 3
AUDCAD -1
AUDCHF 3
AUDNZD 0
GBPAUD 6
NZDJPY -9
CHFJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 6.8K
XAUUSD 41K
EURUSD -536
AUDUSD 671
GBPCAD 1.5K
EURCAD 884
USDJPY 1.3K
USDCAD 146
CADJPY 918
USDCHF 431
NZDUSD 274
AUDCAD -163
AUDCHF 258
AUDNZD 11
GBPAUD 1.2K
NZDJPY -1.4K
CHFJPY 754
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.36 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +1 099.33 USD
Макс. убыток в серии: -624.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
еще 314...
Beartraderfx

  • ​Trading Strategy : A hybrid system integrating BBMA, FMCBR, and Price Action.
  • Risk Management : Strictly utilizes the Cut Loss method to preserve capital.
  • ​Execution : Trades are executed exclusively through Price Action, Candlestick confirmation, and Multi-Timeframe (MTF) analysis.
  • Risk Profile : Medium Risk.
  • Trading Psychology : Committed to the 3P principle: Patience, Patience, Patience.
  • Copy Trading Requirements : ​To achieve optimal results when copying this account, please ensure your account meets the following specifications:
    1. Account Type: Standart.
    2. Leverage: 1:200.
    3. ​Minimum Capital: $1,000.

Warm Regards, Beartraderfx















Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Beartraderfx
50 USD в месяц
35%
0
0
USD
1K
USD
5
0%
399
55%
49%
1.57
2.82
USD
52%
1:200
Копировать

