Всего трейдов:
399
Прибыльных трейдов:
222 (55.63%)
Убыточных трейдов:
177 (44.36%)
Лучший трейд:
75.36 USD
Худший трейд:
-183.09 USD
Общая прибыль:
3 089.98 USD (100 405 pips)
Общий убыток:
-1 966.10 USD (46 268 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (1 099.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 099.33 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
49.07%
Макс. загрузка депозита:
144.01%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.07
Длинных трейдов:
333 (83.46%)
Коротких трейдов:
66 (16.54%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
2.82 USD
Средняя прибыль:
13.92 USD
Средний убыток:
-11.11 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-624.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-624.87 USD (24)
Прирост в месяц:
34.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
108.44 USD
Максимальная:
1 051.69 USD (25.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.45% (1 051.69 USD)
По эквити:
42.36% (510.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|217
|XAUUSD
|83
|EURUSD
|38
|AUDUSD
|16
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|7
|USDJPY
|4
|USDCAD
|2
|CADJPY
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|436
|XAUUSD
|816
|EURUSD
|-170
|AUDUSD
|5
|GBPCAD
|6
|EURCAD
|5
|USDJPY
|8
|USDCAD
|1
|CADJPY
|6
|USDCHF
|5
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|-1
|AUDCHF
|3
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|6
|NZDJPY
|-9
|CHFJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|6.8K
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|-536
|AUDUSD
|671
|GBPCAD
|1.5K
|EURCAD
|884
|USDJPY
|1.3K
|USDCAD
|146
|CADJPY
|918
|USDCHF
|431
|NZDUSD
|274
|AUDCAD
|-163
|AUDCHF
|258
|AUDNZD
|11
|GBPAUD
|1.2K
|NZDJPY
|-1.4K
|CHFJPY
|754
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +75.36 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +1 099.33 USD
Макс. убыток в серии: -624.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
Beartraderfx
- Trading Strategy : A hybrid system integrating BBMA, FMCBR, and Price Action.
- Risk Management : Strictly utilizes the Cut Loss method to preserve capital.
- Execution : Trades are executed exclusively through Price Action, Candlestick confirmation, and Multi-Timeframe (MTF) analysis.
- Risk Profile : Medium Risk.
- Trading Psychology : Committed to the 3P principle: Patience, Patience, Patience.
- Copy Trading Requirements : To achieve optimal results when copying this account, please ensure your account meets the following specifications:
- Account Type: Standart.
- Leverage: 1:200.
- Minimum Capital: $1,000.
Warm Regards, Beartraderfx
Нет отзывов
