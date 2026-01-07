- 자본
- 축소
트레이드:
399
이익 거래:
222 (55.63%)
손실 거래:
177 (44.36%)
최고의 거래:
75.36 USD
최악의 거래:
-183.09 USD
총 수익:
3 089.98 USD (100 405 pips)
총 손실:
-1 966.10 USD (46 268 pips)
연속 최대 이익:
44 (1 099.33 USD)
연속 최대 이익:
1 099.33 USD (44)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
49.07%
최대 입금량:
144.01%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
86
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
333 (83.46%)
숏(주식차입매도):
66 (16.54%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
2.82 USD
평균 이익:
13.92 USD
평균 손실:
-11.11 USD
연속 최대 손실:
24 (-624.87 USD)
연속 최대 손실:
-624.87 USD (24)
월별 성장률:
34.58%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
108.44 USD
최대한의:
1 051.69 USD (25.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.45% (1 051.69 USD)
자본금별:
42.36% (510.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|217
|XAUUSD
|83
|EURUSD
|38
|AUDUSD
|16
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|7
|USDJPY
|4
|USDCAD
|2
|CADJPY
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|2
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|1
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|436
|XAUUSD
|816
|EURUSD
|-170
|AUDUSD
|5
|GBPCAD
|6
|EURCAD
|5
|USDJPY
|8
|USDCAD
|1
|CADJPY
|6
|USDCHF
|5
|NZDUSD
|3
|AUDCAD
|-1
|AUDCHF
|3
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|6
|NZDJPY
|-9
|CHFJPY
|5
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|6.8K
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|-536
|AUDUSD
|671
|GBPCAD
|1.5K
|EURCAD
|884
|USDJPY
|1.3K
|USDCAD
|146
|CADJPY
|918
|USDCHF
|431
|NZDUSD
|274
|AUDCAD
|-163
|AUDCHF
|258
|AUDNZD
|11
|GBPAUD
|1.2K
|NZDJPY
|-1.4K
|CHFJPY
|754
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +75.36 USD
최악의 거래: -183 USD
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +1 099.33 USD
연속 최대 손실: -624.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Beartraderfx
- Trading Strategy : A hybrid system integrating BBMA, FMCBR, and Price Action.
- Risk Management : Strictly utilizes the Cut Loss method to preserve capital.
- Execution : Trades are executed exclusively through Price Action, Candlestick confirmation, and Multi-Timeframe (MTF) analysis.
- Risk Profile : Medium Risk.
- Trading Psychology : Committed to the 3P principle: Patience, Patience, Patience.
- Copy Trading Requirements : To achieve optimal results when copying this account, please ensure your account meets the following specifications:
- Account Type: Standart.
- Leverage: 1:200.
- Minimum Capital: $1,000.
Warm Regards, Beartraderfx
