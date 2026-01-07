시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Beartraderfx
Haryo Kusuma Pratama

Beartraderfx

Haryo Kusuma Pratama
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 35%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
399
이익 거래:
222 (55.63%)
손실 거래:
177 (44.36%)
최고의 거래:
75.36 USD
최악의 거래:
-183.09 USD
총 수익:
3 089.98 USD (100 405 pips)
총 손실:
-1 966.10 USD (46 268 pips)
연속 최대 이익:
44 (1 099.33 USD)
연속 최대 이익:
1 099.33 USD (44)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
49.07%
최대 입금량:
144.01%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
86
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
333 (83.46%)
숏(주식차입매도):
66 (16.54%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
2.82 USD
평균 이익:
13.92 USD
평균 손실:
-11.11 USD
연속 최대 손실:
24 (-624.87 USD)
연속 최대 손실:
-624.87 USD (24)
월별 성장률:
34.58%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
108.44 USD
최대한의:
1 051.69 USD (25.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.45% (1 051.69 USD)
자본금별:
42.36% (510.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD 217
XAUUSD 83
EURUSD 38
AUDUSD 16
GBPCAD 15
EURCAD 7
USDJPY 4
USDCAD 2
CADJPY 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
AUDCAD 2
AUDCHF 2
AUDNZD 2
GBPAUD 2
NZDJPY 2
CHFJPY 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD 436
XAUUSD 816
EURUSD -170
AUDUSD 5
GBPCAD 6
EURCAD 5
USDJPY 8
USDCAD 1
CADJPY 6
USDCHF 5
NZDUSD 3
AUDCAD -1
AUDCHF 3
AUDNZD 0
GBPAUD 6
NZDJPY -9
CHFJPY 5
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD 6.8K
XAUUSD 41K
EURUSD -536
AUDUSD 671
GBPCAD 1.5K
EURCAD 884
USDJPY 1.3K
USDCAD 146
CADJPY 918
USDCHF 431
NZDUSD 274
AUDCAD -163
AUDCHF 258
AUDNZD 11
GBPAUD 1.2K
NZDJPY -1.4K
CHFJPY 754
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +75.36 USD
최악의 거래: -183 USD
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +1 099.33 USD
연속 최대 손실: -624.87 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
Beartraderfx

  • ​Trading Strategy : A hybrid system integrating BBMA, FMCBR, and Price Action.
  • Risk Management : Strictly utilizes the Cut Loss method to preserve capital.
  • ​Execution : Trades are executed exclusively through Price Action, Candlestick confirmation, and Multi-Timeframe (MTF) analysis.
  • Risk Profile : Medium Risk.
  • Trading Psychology : Committed to the 3P principle: Patience, Patience, Patience.
  • Copy Trading Requirements : ​To achieve optimal results when copying this account, please ensure your account meets the following specifications:
    1. Account Type: Standart.
    2. Leverage: 1:200.
    3. ​Minimum Capital: $1,000.

Warm Regards, Beartraderfx















리뷰 없음
2026.01.15 15:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.15 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 16:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 03:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 00:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.13 16:30
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 18:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 17:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 08:47
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 08:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 08:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Beartraderfx
월별 50 USD
35%
0
0
USD
1K
USD
5
0%
399
55%
49%
1.57
2.82
USD
52%
1:200
