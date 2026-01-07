SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Happy Pon
Shigeru Honda

Happy Pon

Shigeru Honda
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
XMTrading-Real 12
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
433
Kârla kapanan işlemler:
386 (89.14%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (10.85%)
En iyi işlem:
18.30 USD
En kötü işlem:
-42.07 USD
Brüt kâr:
804.77 USD (79 363 pips)
Brüt zarar:
-352.09 USD (34 990 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (87.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
196.49 USD (36)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
95.71%
Maks. mevduat yükü:
0.33%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.70
Alış işlemleri:
272 (62.82%)
Satış işlemleri:
161 (37.18%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
2.08 USD
Ortalama zarar:
-7.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-122.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-122.20 USD (9)
Aylık büyüme:
13.62%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
122.20 USD (9.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.14% (122.20 USD)
Varlığa göre:
0.26% (3.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 367
EURUSD 66
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 408
EURUSD 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 40K
EURUSD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.30 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +87.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GemForex-Live
0.45 × 47
XMTrading-Real 12
0.71 × 7
TradersTrust-Live
1.00 × 7
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
6.33 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Happy Pon
Ayda 45 USD
41%
0
0
USD
1.4K
USD
12
97%
433
89%
96%
2.28
1.05
USD
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.