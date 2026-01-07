SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Happy Pon
Shigeru Honda

Happy Pon

Shigeru Honda
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 41%
XMTrading-Real 12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
433
Profit Trade:
386 (89.14%)
Loss Trade:
47 (10.85%)
Best Trade:
18.30 USD
Worst Trade:
-42.07 USD
Profitto lordo:
804.77 USD (79 363 pips)
Perdita lorda:
-352.09 USD (34 990 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (87.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
196.49 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
95.71%
Massimo carico di deposito:
0.33%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.70
Long Trade:
272 (62.82%)
Short Trade:
161 (37.18%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
-7.49 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-122.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.20 USD (9)
Crescita mensile:
13.62%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
122.20 USD (9.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.14% (122.20 USD)
Per equità:
0.26% (3.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 367
EURUSD 66
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 408
EURUSD 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 40K
EURUSD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.30 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +87.23 USD
Massima perdita consecutiva: -122.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GemForex-Live
0.45 × 47
XMTrading-Real 12
0.71 × 7
TradersTrust-Live
1.00 × 7
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
6.33 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Happy Pon
45USD al mese
41%
0
0
USD
1.4K
USD
12
97%
433
89%
96%
2.28
1.05
USD
9%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.