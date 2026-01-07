- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
433
Profit Trade:
386 (89.14%)
Loss Trade:
47 (10.85%)
Best Trade:
18.30 USD
Worst Trade:
-42.07 USD
Profitto lordo:
804.77 USD (79 363 pips)
Perdita lorda:
-352.09 USD (34 990 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (87.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
196.49 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
95.71%
Massimo carico di deposito:
0.33%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.70
Long Trade:
272 (62.82%)
Short Trade:
161 (37.18%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
-7.49 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-122.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.20 USD (9)
Crescita mensile:
13.62%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
122.20 USD (9.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.14% (122.20 USD)
Per equità:
0.26% (3.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|367
|EURUSD
|66
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|408
|EURUSD
|45
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|40K
|EURUSD
|4.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.30 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +87.23 USD
Massima perdita consecutiva: -122.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-Real 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GemForex-Live
|0.45 × 47
|
XMTrading-Real 12
|0.71 × 7
|
TradersTrust-Live
|1.00 × 7
|
MYFXMarkets-US03-Live
|6.00 × 1
|
Ava-Real 2
|6.33 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
45USD al mese
41%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
12
97%
433
89%
96%
2.28
1.05
USD
USD
9%
1:500