SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Happy Pon
Shigeru Honda

Happy Pon

Shigeru Honda
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2025 41%
XMTrading-Real 12
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
433
Bénéfice trades:
386 (89.14%)
Perte trades:
47 (10.85%)
Meilleure transaction:
18.30 USD
Pire transaction:
-42.07 USD
Bénéfice brut:
804.77 USD (79 363 pips)
Perte brute:
-352.09 USD (34 990 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (87.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
196.49 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
95.71%
Charge de dépôt maximale:
0.33%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
3.70
Longs trades:
272 (62.82%)
Courts trades:
161 (37.18%)
Facteur de profit:
2.29
Rendement attendu:
1.05 USD
Bénéfice moyen:
2.08 USD
Perte moyenne:
-7.49 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-122.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-122.20 USD (9)
Croissance mensuelle:
13.62%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
122.20 USD (9.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.14% (122.20 USD)
Par fonds propres:
0.26% (3.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 367
EURUSD 66
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 408
EURUSD 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 40K
EURUSD 4.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.30 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +87.23 USD
Perte consécutive maximale: -122.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-Real 12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GemForex-Live
0.45 × 47
XMTrading-Real 12
0.71 × 7
TradersTrust-Live
1.00 × 7
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
6.33 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Happy Pon
45 USD par mois
41%
0
0
USD
1.4K
USD
12
97%
433
89%
96%
2.28
1.05
USD
9%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.