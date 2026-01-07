- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 113
Kârla kapanan işlemler:
1 479 (69.99%)
Zararla kapanan işlemler:
634 (30.00%)
En iyi işlem:
494.50 USD
En kötü işlem:
-594.34 USD
Brüt kâr:
50 618.97 USD (941 309 pips)
Brüt zarar:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (814.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
869.69 USD (18)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
131
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.26
Alış işlemleri:
1 517 (71.79%)
Satış işlemleri:
596 (28.21%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
3.71 USD
Ortalama kâr:
34.23 USD
Ortalama zarar:
-67.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-276.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-846.78 USD (5)
Aylık büyüme:
23.71%
Yıllık tahmin:
287.69%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
295.76 USD
Maksimum:
2 403.28 USD (14.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.49% (2 402.50 USD)
Varlığa göre:
1.92% (343.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1189
|NZDCAD
|156
|AUDCAD
|146
|AUDNZD
|115
|GBPAUD
|70
|AUDUSD
|69
|GBPCAD
|69
|EURAUD
|68
|EURCAD
|66
|USDCAD
|65
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|8
|AUDCHF
|8
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.8K
|NZDCAD
|751
|AUDCAD
|817
|AUDNZD
|168
|GBPAUD
|-721
|AUDUSD
|-448
|GBPCAD
|-1.4K
|EURAUD
|1.7K
|EURCAD
|-830
|USDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-52
|GBPJPY
|96
|EURJPY
|88
|GBPCHF
|-332
|EURCHF
|242
|AUDCHF
|146
|GBPUSD
|61
|NZDUSD
|8
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|14
|AUDJPY
|-32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|147K
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|17K
|AUDNZD
|-4.2K
|GBPAUD
|-26K
|AUDUSD
|-6.3K
|GBPCAD
|250
|EURAUD
|40K
|EURCAD
|-30K
|USDCAD
|15K
|USDJPY
|4.7K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|GBPCHF
|-1.9K
|EURCHF
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|269
|NZDJPY
|119
|EURUSD
|47
|GBPNZD
|163
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|-2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +494.50 USD
En kötü işlem: -594 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +814.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -276.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooTechnology-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种 gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad .... 每一套策略都是严格设置止损 不马丁 不网格。 无爆仓风险
İnceleme yok
