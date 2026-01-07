SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DooCombination
Shuang Zhang

DooCombination

Shuang Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 88 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 78%
DooTechnology-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 113
Kârla kapanan işlemler:
1 479 (69.99%)
Zararla kapanan işlemler:
634 (30.00%)
En iyi işlem:
494.50 USD
En kötü işlem:
-594.34 USD
Brüt kâr:
50 618.97 USD (941 309 pips)
Brüt zarar:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (814.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
869.69 USD (18)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
131
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.26
Alış işlemleri:
1 517 (71.79%)
Satış işlemleri:
596 (28.21%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
3.71 USD
Ortalama kâr:
34.23 USD
Ortalama zarar:
-67.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-276.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-846.78 USD (5)
Aylık büyüme:
23.71%
Yıllık tahmin:
287.69%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
295.76 USD
Maksimum:
2 403.28 USD (14.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.49% (2 402.50 USD)
Varlığa göre:
1.92% (343.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1189
NZDCAD 156
AUDCAD 146
AUDNZD 115
GBPAUD 70
AUDUSD 69
GBPCAD 69
EURAUD 68
EURCAD 66
USDCAD 65
USDJPY 43
GBPJPY 12
EURJPY 10
GBPCHF 9
EURCHF 8
AUDCHF 8
GBPUSD 4
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.8K
NZDCAD 751
AUDCAD 817
AUDNZD 168
GBPAUD -721
AUDUSD -448
GBPCAD -1.4K
EURAUD 1.7K
EURCAD -830
USDCAD 1.8K
USDJPY -52
GBPJPY 96
EURJPY 88
GBPCHF -332
EURCHF 242
AUDCHF 146
GBPUSD 61
NZDUSD 8
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 2
USDCHF 14
AUDJPY -32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 147K
NZDCAD 17K
AUDCAD 17K
AUDNZD -4.2K
GBPAUD -26K
AUDUSD -6.3K
GBPCAD 250
EURAUD 40K
EURCAD -30K
USDCAD 15K
USDJPY 4.7K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.1K
GBPCHF -1.9K
EURCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDUSD 269
NZDJPY 119
EURUSD 47
GBPNZD 163
USDCHF 556
AUDJPY -2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +494.50 USD
En kötü işlem: -594 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +814.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -276.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DooTechnology-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 6
DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种  gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad  ....  每一套策略都是严格设置止损   不马丁 不网格。 无爆仓风险
İnceleme yok
2026.01.07 00:38
No swaps are charged on the signal account
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DooCombination
Ayda 88 USD
78%
0
0
USD
18K
USD
47
95%
2 113
69%
100%
1.18
3.71
USD
14%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.