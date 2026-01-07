- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 113
Прибыльных трейдов:
1 479 (69.99%)
Убыточных трейдов:
634 (30.00%)
Лучший трейд:
494.50 USD
Худший трейд:
-594.34 USD
Общая прибыль:
50 618.97 USD (941 309 pips)
Общий убыток:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (814.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
869.69 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.07%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
131
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.26
Длинных трейдов:
1 517 (71.79%)
Коротких трейдов:
596 (28.21%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
3.71 USD
Средняя прибыль:
34.23 USD
Средний убыток:
-67.49 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-276.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-846.78 USD (5)
Прирост в месяц:
23.71%
Годовой прогноз:
287.69%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
295.76 USD
Максимальная:
2 403.28 USD (14.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.49% (2 402.50 USD)
По эквити:
1.92% (343.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1189
|NZDCAD
|156
|AUDCAD
|146
|AUDNZD
|115
|GBPAUD
|70
|AUDUSD
|69
|GBPCAD
|69
|EURAUD
|68
|EURCAD
|66
|USDCAD
|65
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|8
|AUDCHF
|8
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.8K
|NZDCAD
|751
|AUDCAD
|817
|AUDNZD
|168
|GBPAUD
|-721
|AUDUSD
|-448
|GBPCAD
|-1.4K
|EURAUD
|1.7K
|EURCAD
|-830
|USDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-52
|GBPJPY
|96
|EURJPY
|88
|GBPCHF
|-332
|EURCHF
|242
|AUDCHF
|146
|GBPUSD
|61
|NZDUSD
|8
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|14
|AUDJPY
|-32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|147K
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|17K
|AUDNZD
|-4.2K
|GBPAUD
|-26K
|AUDUSD
|-6.3K
|GBPCAD
|250
|EURAUD
|40K
|EURCAD
|-30K
|USDCAD
|15K
|USDJPY
|4.7K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|GBPCHF
|-1.9K
|EURCHF
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|269
|NZDJPY
|119
|EURUSD
|47
|GBPNZD
|163
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|-2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +494.50 USD
Худший трейд: -594 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +814.27 USD
Макс. убыток в серии: -276.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 6
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种 gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad .... 每一套策略都是严格设置止损 不马丁 不网格。 无爆仓风险
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
88 USD в месяц
78%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
47
95%
2 113
69%
100%
1.18
3.71
USD
USD
14%
1:500