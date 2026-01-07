СигналыРазделы
DooCombination

Shuang Zhang
0 отзывов
Надежность
47 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 78%
DooTechnology-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 113
Прибыльных трейдов:
1 479 (69.99%)
Убыточных трейдов:
634 (30.00%)
Лучший трейд:
494.50 USD
Худший трейд:
-594.34 USD
Общая прибыль:
50 618.97 USD (941 309 pips)
Общий убыток:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (814.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
869.69 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.07%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
131
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.26
Длинных трейдов:
1 517 (71.79%)
Коротких трейдов:
596 (28.21%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
3.71 USD
Средняя прибыль:
34.23 USD
Средний убыток:
-67.49 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-276.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-846.78 USD (5)
Прирост в месяц:
23.71%
Годовой прогноз:
287.69%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
295.76 USD
Максимальная:
2 403.28 USD (14.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.49% (2 402.50 USD)
По эквити:
1.92% (343.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1189
NZDCAD 156
AUDCAD 146
AUDNZD 115
GBPAUD 70
AUDUSD 69
GBPCAD 69
EURAUD 68
EURCAD 66
USDCAD 65
USDJPY 43
GBPJPY 12
EURJPY 10
GBPCHF 9
EURCHF 8
AUDCHF 8
GBPUSD 4
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.8K
NZDCAD 751
AUDCAD 817
AUDNZD 168
GBPAUD -721
AUDUSD -448
GBPCAD -1.4K
EURAUD 1.7K
EURCAD -830
USDCAD 1.8K
USDJPY -52
GBPJPY 96
EURJPY 88
GBPCHF -332
EURCHF 242
AUDCHF 146
GBPUSD 61
NZDUSD 8
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 2
USDCHF 14
AUDJPY -32
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 147K
NZDCAD 17K
AUDCAD 17K
AUDNZD -4.2K
GBPAUD -26K
AUDUSD -6.3K
GBPCAD 250
EURAUD 40K
EURCAD -30K
USDCAD 15K
USDJPY 4.7K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.1K
GBPCHF -1.9K
EURCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDUSD 269
NZDJPY 119
EURUSD 47
GBPNZD 163
USDCHF 556
AUDJPY -2.4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +494.50 USD
Худший трейд: -594 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +814.27 USD
Макс. убыток в серии: -276.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 6
DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种  gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad  ....  每一套策略都是严格设置止损   不马丁 不网格。 无爆仓风险
Нет отзывов
2026.01.07 00:38
No swaps are charged on the signal account
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DooCombination
88 USD в месяц
78%
0
0
USD
18K
USD
47
95%
2 113
69%
100%
1.18
3.71
USD
14%
1:500
