SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / DooCombination
Shuang Zhang

DooCombination

Shuang Zhang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
47 Wochen
0 / 0 USD
Für 88 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 78%
DooTechnology-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 113
Gewinntrades:
1 479 (69.99%)
Verlusttrades:
634 (30.00%)
Bester Trade:
494.50 USD
Schlechtester Trade:
-594.34 USD
Bruttoprofit:
50 618.97 USD (941 309 pips)
Bruttoverlust:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (814.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
869.69 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.07%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
131
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.26
Long-Positionen:
1 517 (71.79%)
Short-Positionen:
596 (28.21%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
3.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-67.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-276.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-846.78 USD (5)
Wachstum pro Monat :
23.71%
Jahresprognose:
287.69%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
295.76 USD
Maximaler:
2 403.28 USD (14.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.49% (2 402.50 USD)
Kapital:
1.92% (343.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1189
NZDCAD 156
AUDCAD 146
AUDNZD 115
GBPAUD 70
AUDUSD 69
GBPCAD 69
EURAUD 68
EURCAD 66
USDCAD 65
USDJPY 43
GBPJPY 12
EURJPY 10
GBPCHF 9
EURCHF 8
AUDCHF 8
GBPUSD 4
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.8K
NZDCAD 751
AUDCAD 817
AUDNZD 168
GBPAUD -721
AUDUSD -448
GBPCAD -1.4K
EURAUD 1.7K
EURCAD -830
USDCAD 1.8K
USDJPY -52
GBPJPY 96
EURJPY 88
GBPCHF -332
EURCHF 242
AUDCHF 146
GBPUSD 61
NZDUSD 8
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 2
USDCHF 14
AUDJPY -32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 147K
NZDCAD 17K
AUDCAD 17K
AUDNZD -4.2K
GBPAUD -26K
AUDUSD -6.3K
GBPCAD 250
EURAUD 40K
EURCAD -30K
USDCAD 15K
USDJPY 4.7K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.1K
GBPCHF -1.9K
EURCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDUSD 269
NZDJPY 119
EURUSD 47
GBPNZD 163
USDCHF 556
AUDJPY -2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +494.50 USD
Schlechtester Trade: -594 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +814.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -276.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DooTechnology-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live
0.00 × 6
DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种  gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad  ....  每一套策略都是严格设置止损   不马丁 不网格。 无爆仓风险
Keine Bewertungen
2026.01.07 00:38
No swaps are charged on the signal account
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
