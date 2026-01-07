- Wachstum
Trades insgesamt:
2 113
Gewinntrades:
1 479 (69.99%)
Verlusttrades:
634 (30.00%)
Bester Trade:
494.50 USD
Schlechtester Trade:
-594.34 USD
Bruttoprofit:
50 618.97 USD (941 309 pips)
Bruttoverlust:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (814.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
869.69 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.07%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
131
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.26
Long-Positionen:
1 517 (71.79%)
Short-Positionen:
596 (28.21%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
3.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-67.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-276.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-846.78 USD (5)
Wachstum pro Monat :
23.71%
Jahresprognose:
287.69%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
295.76 USD
Maximaler:
2 403.28 USD (14.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.49% (2 402.50 USD)
Kapital:
1.92% (343.62 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1189
|NZDCAD
|156
|AUDCAD
|146
|AUDNZD
|115
|GBPAUD
|70
|AUDUSD
|69
|GBPCAD
|69
|EURAUD
|68
|EURCAD
|66
|USDCAD
|65
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|8
|AUDCHF
|8
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.8K
|NZDCAD
|751
|AUDCAD
|817
|AUDNZD
|168
|GBPAUD
|-721
|AUDUSD
|-448
|GBPCAD
|-1.4K
|EURAUD
|1.7K
|EURCAD
|-830
|USDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-52
|GBPJPY
|96
|EURJPY
|88
|GBPCHF
|-332
|EURCHF
|242
|AUDCHF
|146
|GBPUSD
|61
|NZDUSD
|8
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|14
|AUDJPY
|-32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|147K
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|17K
|AUDNZD
|-4.2K
|GBPAUD
|-26K
|AUDUSD
|-6.3K
|GBPCAD
|250
|EURAUD
|40K
|EURCAD
|-30K
|USDCAD
|15K
|USDJPY
|4.7K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|GBPCHF
|-1.9K
|EURCHF
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|269
|NZDJPY
|119
|EURUSD
|47
|GBPNZD
|163
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|-2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +494.50 USD
Schlechtester Trade: -594 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +814.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -276.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DooTechnology-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 6
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种 gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad .... 每一套策略都是严格设置止损 不马丁 不网格。 无爆仓风险
Keine Bewertungen
