Shuang Zhang

DooCombination

Shuang Zhang
レビュー0件
信頼性
47週間
0 / 0 USD
月額  88  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 78%
DooTechnology-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 113
利益トレード:
1 479 (69.99%)
損失トレード:
634 (30.00%)
ベストトレード:
494.50 USD
最悪のトレード:
-594.34 USD
総利益:
50 618.97 USD (941 309 pips)
総損失:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
最大連続の勝ち:
33 (814.27 USD)
最大連続利益:
869.69 USD (18)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.07%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
131
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.26
長いトレード:
1 517 (71.79%)
短いトレード:
596 (28.21%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
3.71 USD
平均利益:
34.23 USD
平均損失:
-67.49 USD
最大連続の負け:
8 (-276.33 USD)
最大連続損失:
-846.78 USD (5)
月間成長:
23.71%
年間予想:
287.69%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
295.76 USD
最大の:
2 403.28 USD (14.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.49% (2 402.50 USD)
エクイティによる:
1.92% (343.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1189
NZDCAD 156
AUDCAD 146
AUDNZD 115
GBPAUD 70
AUDUSD 69
GBPCAD 69
EURAUD 68
EURCAD 66
USDCAD 65
USDJPY 43
GBPJPY 12
EURJPY 10
GBPCHF 9
EURCHF 8
AUDCHF 8
GBPUSD 4
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.8K
NZDCAD 751
AUDCAD 817
AUDNZD 168
GBPAUD -721
AUDUSD -448
GBPCAD -1.4K
EURAUD 1.7K
EURCAD -830
USDCAD 1.8K
USDJPY -52
GBPJPY 96
EURJPY 88
GBPCHF -332
EURCHF 242
AUDCHF 146
GBPUSD 61
NZDUSD 8
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 2
USDCHF 14
AUDJPY -32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 147K
NZDCAD 17K
AUDCAD 17K
AUDNZD -4.2K
GBPAUD -26K
AUDUSD -6.3K
GBPCAD 250
EURAUD 40K
EURCAD -30K
USDCAD 15K
USDJPY 4.7K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.1K
GBPCHF -1.9K
EURCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDUSD 269
NZDJPY 119
EURUSD 47
GBPNZD 163
USDCHF 556
AUDJPY -2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +494.50 USD
最悪のトレード: -594 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +814.27 USD
最大連続損失: -276.33 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 6
DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种  gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad  ....  每一套策略都是严格设置止损   不马丁 不网格。 无爆仓风险
レビューなし
2026.01.07 00:38
No swaps are charged on the signal account
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
