- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 113
利益トレード:
1 479 (69.99%)
損失トレード:
634 (30.00%)
ベストトレード:
494.50 USD
最悪のトレード:
-594.34 USD
総利益:
50 618.97 USD (941 309 pips)
総損失:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
最大連続の勝ち:
33 (814.27 USD)
最大連続利益:
869.69 USD (18)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.07%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
131
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.26
長いトレード:
1 517 (71.79%)
短いトレード:
596 (28.21%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
3.71 USD
平均利益:
34.23 USD
平均損失:
-67.49 USD
最大連続の負け:
8 (-276.33 USD)
最大連続損失:
-846.78 USD (5)
月間成長:
23.71%
年間予想:
287.69%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
295.76 USD
最大の:
2 403.28 USD (14.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.49% (2 402.50 USD)
エクイティによる:
1.92% (343.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1189
|NZDCAD
|156
|AUDCAD
|146
|AUDNZD
|115
|GBPAUD
|70
|AUDUSD
|69
|GBPCAD
|69
|EURAUD
|68
|EURCAD
|66
|USDCAD
|65
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|8
|AUDCHF
|8
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.8K
|NZDCAD
|751
|AUDCAD
|817
|AUDNZD
|168
|GBPAUD
|-721
|AUDUSD
|-448
|GBPCAD
|-1.4K
|EURAUD
|1.7K
|EURCAD
|-830
|USDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-52
|GBPJPY
|96
|EURJPY
|88
|GBPCHF
|-332
|EURCHF
|242
|AUDCHF
|146
|GBPUSD
|61
|NZDUSD
|8
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|14
|AUDJPY
|-32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|147K
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|17K
|AUDNZD
|-4.2K
|GBPAUD
|-26K
|AUDUSD
|-6.3K
|GBPCAD
|250
|EURAUD
|40K
|EURCAD
|-30K
|USDCAD
|15K
|USDJPY
|4.7K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|GBPCHF
|-1.9K
|EURCHF
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|269
|NZDJPY
|119
|EURUSD
|47
|GBPNZD
|163
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|-2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +494.50 USD
最悪のトレード: -594 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +814.27 USD
最大連続損失: -276.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 6
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种 gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad .... 每一套策略都是严格设置止损 不马丁 不网格。 无爆仓风险
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
88 USD/月
78%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
47
95%
2 113
69%
100%
1.18
3.71
USD
USD
14%
1:500