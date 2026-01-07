- Crescita
Trade:
2 113
Profit Trade:
1 479 (69.99%)
Loss Trade:
634 (30.00%)
Best Trade:
494.50 USD
Worst Trade:
-594.34 USD
Profitto lordo:
50 618.97 USD (941 309 pips)
Perdita lorda:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (814.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
869.69 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
131
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.26
Long Trade:
1 517 (71.79%)
Short Trade:
596 (28.21%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
3.71 USD
Profitto medio:
34.23 USD
Perdita media:
-67.49 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-276.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-846.78 USD (5)
Crescita mensile:
23.71%
Previsione annuale:
287.69%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
295.76 USD
Massimale:
2 403.28 USD (14.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.49% (2 402.50 USD)
Per equità:
1.92% (343.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1189
|NZDCAD
|156
|AUDCAD
|146
|AUDNZD
|115
|GBPAUD
|70
|AUDUSD
|69
|GBPCAD
|69
|EURAUD
|68
|EURCAD
|66
|USDCAD
|65
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|8
|AUDCHF
|8
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.8K
|NZDCAD
|751
|AUDCAD
|817
|AUDNZD
|168
|GBPAUD
|-721
|AUDUSD
|-448
|GBPCAD
|-1.4K
|EURAUD
|1.7K
|EURCAD
|-830
|USDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-52
|GBPJPY
|96
|EURJPY
|88
|GBPCHF
|-332
|EURCHF
|242
|AUDCHF
|146
|GBPUSD
|61
|NZDUSD
|8
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|14
|AUDJPY
|-32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|147K
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|17K
|AUDNZD
|-4.2K
|GBPAUD
|-26K
|AUDUSD
|-6.3K
|GBPCAD
|250
|EURAUD
|40K
|EURCAD
|-30K
|USDCAD
|15K
|USDJPY
|4.7K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|GBPCHF
|-1.9K
|EURCHF
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|269
|NZDJPY
|119
|EURUSD
|47
|GBPNZD
|163
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|-2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +494.50 USD
Worst Trade: -594 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +814.27 USD
Massima perdita consecutiva: -276.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 6
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种 gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad .... 每一套策略都是严格设置止损 不马丁 不网格。 无爆仓风险
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
88USD al mese
78%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
47
95%
2 113
69%
100%
1.18
3.71
USD
USD
14%
1:500