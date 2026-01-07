SegnaliSezioni
Shuang Zhang

DooCombination

Shuang Zhang
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2025 78%
DooTechnology-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 113
Profit Trade:
1 479 (69.99%)
Loss Trade:
634 (30.00%)
Best Trade:
494.50 USD
Worst Trade:
-594.34 USD
Profitto lordo:
50 618.97 USD (941 309 pips)
Perdita lorda:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (814.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
869.69 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
131
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.26
Long Trade:
1 517 (71.79%)
Short Trade:
596 (28.21%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
3.71 USD
Profitto medio:
34.23 USD
Perdita media:
-67.49 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-276.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-846.78 USD (5)
Crescita mensile:
23.71%
Previsione annuale:
287.69%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
295.76 USD
Massimale:
2 403.28 USD (14.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.49% (2 402.50 USD)
Per equità:
1.92% (343.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1189
NZDCAD 156
AUDCAD 146
AUDNZD 115
GBPAUD 70
AUDUSD 69
GBPCAD 69
EURAUD 68
EURCAD 66
USDCAD 65
USDJPY 43
GBPJPY 12
EURJPY 10
GBPCHF 9
EURCHF 8
AUDCHF 8
GBPUSD 4
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.8K
NZDCAD 751
AUDCAD 817
AUDNZD 168
GBPAUD -721
AUDUSD -448
GBPCAD -1.4K
EURAUD 1.7K
EURCAD -830
USDCAD 1.8K
USDJPY -52
GBPJPY 96
EURJPY 88
GBPCHF -332
EURCHF 242
AUDCHF 146
GBPUSD 61
NZDUSD 8
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 2
USDCHF 14
AUDJPY -32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 147K
NZDCAD 17K
AUDCAD 17K
AUDNZD -4.2K
GBPAUD -26K
AUDUSD -6.3K
GBPCAD 250
EURAUD 40K
EURCAD -30K
USDCAD 15K
USDJPY 4.7K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.1K
GBPCHF -1.9K
EURCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDUSD 269
NZDJPY 119
EURUSD 47
GBPNZD 163
USDCHF 556
AUDJPY -2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +494.50 USD
Worst Trade: -594 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +814.27 USD
Massima perdita consecutiva: -276.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 6
DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种  gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad  ....  每一套策略都是严格设置止损   不马丁 不网格。 无爆仓风险
2026.01.07 00:38
No swaps are charged on the signal account
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DooCombination
88USD al mese
78%
0
0
USD
18K
USD
47
95%
2 113
69%
100%
1.18
3.71
USD
14%
1:500
