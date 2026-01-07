SignalsSections
Shuang Zhang

DooCombination

Shuang Zhang
0 reviews
Reliability
47 weeks
0 / 0 USD
Copy for 88 USD per month
growth since 2025 78%
DooTechnology-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
2 113
Profit Trades:
1 479 (69.99%)
Loss Trades:
634 (30.00%)
Best trade:
494.50 USD
Worst trade:
-594.34 USD
Gross Profit:
50 618.97 USD (941 309 pips)
Gross Loss:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
Maximum consecutive wins:
33 (814.27 USD)
Maximal consecutive profit:
869.69 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
1.07%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
131
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
3.26
Long Trades:
1 517 (71.79%)
Short Trades:
596 (28.21%)
Profit Factor:
1.18
Expected Payoff:
3.71 USD
Average Profit:
34.23 USD
Average Loss:
-67.49 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-276.33 USD)
Maximal consecutive loss:
-846.78 USD (5)
Monthly growth:
23.71%
Annual Forecast:
287.69%
Algo trading:
95%
Drawdown by balance:
Absolute:
295.76 USD
Maximal:
2 403.28 USD (14.49%)
Relative drawdown:
By Balance:
14.49% (2 402.50 USD)
By Equity:
1.92% (343.62 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 1189
NZDCAD 156
AUDCAD 146
AUDNZD 115
GBPAUD 70
AUDUSD 69
GBPCAD 69
EURAUD 68
EURCAD 66
USDCAD 65
USDJPY 43
GBPJPY 12
EURJPY 10
GBPCHF 9
EURCHF 8
AUDCHF 8
GBPUSD 4
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.8K
NZDCAD 751
AUDCAD 817
AUDNZD 168
GBPAUD -721
AUDUSD -448
GBPCAD -1.4K
EURAUD 1.7K
EURCAD -830
USDCAD 1.8K
USDJPY -52
GBPJPY 96
EURJPY 88
GBPCHF -332
EURCHF 242
AUDCHF 146
GBPUSD 61
NZDUSD 8
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 2
USDCHF 14
AUDJPY -32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 147K
NZDCAD 17K
AUDCAD 17K
AUDNZD -4.2K
GBPAUD -26K
AUDUSD -6.3K
GBPCAD 250
EURAUD 40K
EURCAD -30K
USDCAD 15K
USDJPY 4.7K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.1K
GBPCHF -1.9K
EURCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDUSD 269
NZDJPY 119
EURUSD 47
GBPNZD 163
USDCHF 556
AUDJPY -2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +494.50 USD
Worst trade: -594 USD
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +814.27 USD
Maximal consecutive loss: -276.33 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "DooTechnology-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

VantageFX-Live
0.00 × 6
DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种  gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad  ....  每一套策略都是严格设置止损   不马丁 不网格。 无爆仓风险
No reviews
2026.01.07 00:38
No swaps are charged on the signal account
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
