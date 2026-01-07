- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
2 113
Profit Trades:
1 479 (69.99%)
Loss Trades:
634 (30.00%)
Best trade:
494.50 USD
Worst trade:
-594.34 USD
Gross Profit:
50 618.97 USD (941 309 pips)
Gross Loss:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
Maximum consecutive wins:
33 (814.27 USD)
Maximal consecutive profit:
869.69 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
1.07%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
131
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
3.26
Long Trades:
1 517 (71.79%)
Short Trades:
596 (28.21%)
Profit Factor:
1.18
Expected Payoff:
3.71 USD
Average Profit:
34.23 USD
Average Loss:
-67.49 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-276.33 USD)
Maximal consecutive loss:
-846.78 USD (5)
Monthly growth:
23.71%
Annual Forecast:
287.69%
Algo trading:
95%
Drawdown by balance:
Absolute:
295.76 USD
Maximal:
2 403.28 USD (14.49%)
Relative drawdown:
By Balance:
14.49% (2 402.50 USD)
By Equity:
1.92% (343.62 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1189
|NZDCAD
|156
|AUDCAD
|146
|AUDNZD
|115
|GBPAUD
|70
|AUDUSD
|69
|GBPCAD
|69
|EURAUD
|68
|EURCAD
|66
|USDCAD
|65
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|8
|AUDCHF
|8
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.8K
|NZDCAD
|751
|AUDCAD
|817
|AUDNZD
|168
|GBPAUD
|-721
|AUDUSD
|-448
|GBPCAD
|-1.4K
|EURAUD
|1.7K
|EURCAD
|-830
|USDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-52
|GBPJPY
|96
|EURJPY
|88
|GBPCHF
|-332
|EURCHF
|242
|AUDCHF
|146
|GBPUSD
|61
|NZDUSD
|8
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|14
|AUDJPY
|-32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|147K
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|17K
|AUDNZD
|-4.2K
|GBPAUD
|-26K
|AUDUSD
|-6.3K
|GBPCAD
|250
|EURAUD
|40K
|EURCAD
|-30K
|USDCAD
|15K
|USDJPY
|4.7K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|GBPCHF
|-1.9K
|EURCHF
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|269
|NZDJPY
|119
|EURUSD
|47
|GBPNZD
|163
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|-2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +494.50 USD
Worst trade: -594 USD
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +814.27 USD
Maximal consecutive loss: -276.33 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "DooTechnology-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种 gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad .... 每一套策略都是严格设置止损 不马丁 不网格。 无爆仓风险
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
88 USD per month
78%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
47
95%
2 113
69%
100%
1.18
3.71
USD
USD
14%
1:500