- 자본
- 축소
트레이드:
2 107
이익 거래:
1 475 (70.00%)
손실 거래:
632 (30.00%)
최고의 거래:
494.50 USD
최악의 거래:
-594.34 USD
총 수익:
50 534.39 USD (937 097 pips)
총 손실:
-42 653.93 USD (757 132 pips)
연속 최대 이익:
33 (814.27 USD)
연속 최대 이익:
869.69 USD (18)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.89%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
137
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.28
롱(주식매수):
1 512 (71.76%)
숏(주식차입매도):
595 (28.24%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
3.74 USD
평균 이익:
34.26 USD
평균 손실:
-67.49 USD
연속 최대 손실:
8 (-276.33 USD)
연속 최대 손실:
-846.78 USD (5)
월별 성장률:
24.06%
연간 예측:
291.87%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
295.76 USD
최대한의:
2 403.28 USD (14.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.49% (2 402.50 USD)
자본금별:
1.77% (316.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1184
|NZDCAD
|156
|AUDCAD
|146
|AUDNZD
|115
|GBPAUD
|70
|AUDUSD
|69
|GBPCAD
|69
|EURAUD
|68
|EURCAD
|66
|USDCAD
|65
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|8
|AUDCHF
|8
|GBPUSD
|3
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.8K
|NZDCAD
|751
|AUDCAD
|817
|AUDNZD
|168
|GBPAUD
|-721
|AUDUSD
|-448
|GBPCAD
|-1.4K
|EURAUD
|1.7K
|EURCAD
|-830
|USDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-52
|GBPJPY
|96
|EURJPY
|88
|GBPCHF
|-332
|EURCHF
|242
|AUDCHF
|146
|GBPUSD
|60
|NZDUSD
|8
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|14
|AUDJPY
|-32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|150K
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|17K
|AUDNZD
|-4.2K
|GBPAUD
|-26K
|AUDUSD
|-6.3K
|GBPCAD
|250
|EURAUD
|40K
|EURCAD
|-30K
|USDCAD
|15K
|USDJPY
|4.7K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|GBPCHF
|-1.9K
|EURCHF
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|269
|NZDJPY
|119
|EURUSD
|47
|GBPNZD
|163
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|-2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +494.50 USD
최악의 거래: -594 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +814.27 USD
연속 최대 손실: -276.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DooTechnology-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种 gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad .... 每一套策略都是严格设置止损 不马丁 不网格。 无爆仓风险
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 88 USD
79%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
47
95%
2 107
70%
100%
1.18
3.74
USD
USD
14%
1:500