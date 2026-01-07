시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / DooCombination
Shuang Zhang

DooCombination

Shuang Zhang
0 리뷰
안정성
47
0 / 0 USD
월별 88 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 79%
DooTechnology-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 107
이익 거래:
1 475 (70.00%)
손실 거래:
632 (30.00%)
최고의 거래:
494.50 USD
최악의 거래:
-594.34 USD
총 수익:
50 534.39 USD (937 097 pips)
총 손실:
-42 653.93 USD (757 132 pips)
연속 최대 이익:
33 (814.27 USD)
연속 최대 이익:
869.69 USD (18)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.89%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
137
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.28
롱(주식매수):
1 512 (71.76%)
숏(주식차입매도):
595 (28.24%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
3.74 USD
평균 이익:
34.26 USD
평균 손실:
-67.49 USD
연속 최대 손실:
8 (-276.33 USD)
연속 최대 손실:
-846.78 USD (5)
월별 성장률:
24.06%
연간 예측:
291.87%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
295.76 USD
최대한의:
2 403.28 USD (14.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.49% (2 402.50 USD)
자본금별:
1.77% (316.97 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1184
NZDCAD 156
AUDCAD 146
AUDNZD 115
GBPAUD 70
AUDUSD 69
GBPCAD 69
EURAUD 68
EURCAD 66
USDCAD 65
USDJPY 43
GBPJPY 12
EURJPY 10
GBPCHF 9
EURCHF 8
AUDCHF 8
GBPUSD 3
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 5.8K
NZDCAD 751
AUDCAD 817
AUDNZD 168
GBPAUD -721
AUDUSD -448
GBPCAD -1.4K
EURAUD 1.7K
EURCAD -830
USDCAD 1.8K
USDJPY -52
GBPJPY 96
EURJPY 88
GBPCHF -332
EURCHF 242
AUDCHF 146
GBPUSD 60
NZDUSD 8
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 2
USDCHF 14
AUDJPY -32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 150K
NZDCAD 17K
AUDCAD 17K
AUDNZD -4.2K
GBPAUD -26K
AUDUSD -6.3K
GBPCAD 250
EURAUD 40K
EURCAD -30K
USDCAD 15K
USDJPY 4.7K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.1K
GBPCHF -1.9K
EURCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDUSD 269
NZDJPY 119
EURUSD 47
GBPNZD 163
USDCHF 556
AUDJPY -2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +494.50 USD
최악의 거래: -594 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +814.27 USD
연속 최대 손실: -276.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DooTechnology-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live
0.00 × 6
DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种  gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad  ....  每一套策略都是严格设置止损   不马丁 不网格。 无爆仓风险
리뷰 없음
2026.01.07 00:38
No swaps are charged on the signal account
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DooCombination
월별 88 USD
79%
0
0
USD
18K
USD
47
95%
2 107
70%
100%
1.18
3.74
USD
14%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.