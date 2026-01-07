SinaisSeções
Shuang Zhang

DooCombination

Shuang Zhang
0 comentários
Confiabilidade
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 88 USD por mês
crescimento desde 2025 78%
DooTechnology-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 113
Negociações com lucro:
1 479 (69.99%)
Negociações com perda:
634 (30.00%)
Melhor negociação:
494.50 USD
Pior negociação:
-594.34 USD
Lucro bruto:
50 618.97 USD (941 309 pips)
Perda bruta:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (814.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
869.69 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.07%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
131
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.26
Negociações longas:
1 517 (71.79%)
Negociações curtas:
596 (28.21%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
3.71 USD
Lucro médio:
34.23 USD
Perda média:
-67.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-276.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-846.78 USD (5)
Crescimento mensal:
23.71%
Previsão anual:
287.69%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
295.76 USD
Máximo:
2 403.28 USD (14.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.49% (2 402.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.92% (343.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1189
NZDCAD 156
AUDCAD 146
AUDNZD 115
GBPAUD 70
AUDUSD 69
GBPCAD 69
EURAUD 68
EURCAD 66
USDCAD 65
USDJPY 43
GBPJPY 12
EURJPY 10
GBPCHF 9
EURCHF 8
AUDCHF 8
GBPUSD 4
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.8K
NZDCAD 751
AUDCAD 817
AUDNZD 168
GBPAUD -721
AUDUSD -448
GBPCAD -1.4K
EURAUD 1.7K
EURCAD -830
USDCAD 1.8K
USDJPY -52
GBPJPY 96
EURJPY 88
GBPCHF -332
EURCHF 242
AUDCHF 146
GBPUSD 61
NZDUSD 8
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 2
USDCHF 14
AUDJPY -32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 147K
NZDCAD 17K
AUDCAD 17K
AUDNZD -4.2K
GBPAUD -26K
AUDUSD -6.3K
GBPCAD 250
EURAUD 40K
EURCAD -30K
USDCAD 15K
USDJPY 4.7K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.1K
GBPCHF -1.9K
EURCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDUSD 269
NZDJPY 119
EURUSD 47
GBPNZD 163
USDCHF 556
AUDJPY -2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +494.50 USD
Pior negociação: -594 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +814.27 USD
Máxima perda consecutiva: -276.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 6
DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种  gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad  ....  每一套策略都是严格设置止损   不马丁 不网格。 无爆仓风险
Sem comentários
2026.01.07 00:38
No swaps are charged on the signal account
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DooCombination
88 USD por mês
78%
0
0
USD
18K
USD
47
95%
2 113
69%
100%
1.18
3.71
USD
14%
1:500
Copiar

