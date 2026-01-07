- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 113
Negociações com lucro:
1 479 (69.99%)
Negociações com perda:
634 (30.00%)
Melhor negociação:
494.50 USD
Pior negociação:
-594.34 USD
Lucro bruto:
50 618.97 USD (941 309 pips)
Perda bruta:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (814.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
869.69 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.07%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
131
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.26
Negociações longas:
1 517 (71.79%)
Negociações curtas:
596 (28.21%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
3.71 USD
Lucro médio:
34.23 USD
Perda média:
-67.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-276.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-846.78 USD (5)
Crescimento mensal:
23.71%
Previsão anual:
287.69%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
295.76 USD
Máximo:
2 403.28 USD (14.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.49% (2 402.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.92% (343.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1189
|NZDCAD
|156
|AUDCAD
|146
|AUDNZD
|115
|GBPAUD
|70
|AUDUSD
|69
|GBPCAD
|69
|EURAUD
|68
|EURCAD
|66
|USDCAD
|65
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|8
|AUDCHF
|8
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.8K
|NZDCAD
|751
|AUDCAD
|817
|AUDNZD
|168
|GBPAUD
|-721
|AUDUSD
|-448
|GBPCAD
|-1.4K
|EURAUD
|1.7K
|EURCAD
|-830
|USDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-52
|GBPJPY
|96
|EURJPY
|88
|GBPCHF
|-332
|EURCHF
|242
|AUDCHF
|146
|GBPUSD
|61
|NZDUSD
|8
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|14
|AUDJPY
|-32
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|147K
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|17K
|AUDNZD
|-4.2K
|GBPAUD
|-26K
|AUDUSD
|-6.3K
|GBPCAD
|250
|EURAUD
|40K
|EURCAD
|-30K
|USDCAD
|15K
|USDJPY
|4.7K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|GBPCHF
|-1.9K
|EURCHF
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|269
|NZDJPY
|119
|EURUSD
|47
|GBPNZD
|163
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|-2.4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +494.50 USD
Pior negociação: -594 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +814.27 USD
Máxima perda consecutiva: -276.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 6
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.89 × 27
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|25.00 × 1
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种 gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad .... 每一套策略都是严格设置止损 不马丁 不网格。 无爆仓风险
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
88 USD por mês
78%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
47
95%
2 113
69%
100%
1.18
3.71
USD
USD
14%
1:500