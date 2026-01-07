信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DooCombination
Shuang Zhang

DooCombination

Shuang Zhang
0条评论
可靠性
47
0 / 0 USD
每月复制 88 USD per 
增长自 2025 78%
DooTechnology-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 113
盈利交易:
1 479 (69.99%)
亏损交易:
634 (30.00%)
最好交易:
494.50 USD
最差交易:
-594.34 USD
毛利:
50 618.97 USD (941 309 pips)
毛利亏损:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
最大连续赢利:
33 (814.27 USD)
最大连续盈利:
869.69 USD (18)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.07%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
131
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.26
长期交易:
1 517 (71.79%)
短期交易:
596 (28.21%)
利润因子:
1.18
预期回报:
3.71 USD
平均利润:
34.23 USD
平均损失:
-67.49 USD
最大连续失误:
8 (-276.33 USD)
最大连续亏损:
-846.78 USD (5)
每月增长:
23.71%
年度预测:
287.69%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
295.76 USD
最大值:
2 403.28 USD (14.49%)
相对跌幅:
结余:
14.49% (2 402.50 USD)
净值:
1.92% (343.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1189
NZDCAD 156
AUDCAD 146
AUDNZD 115
GBPAUD 70
AUDUSD 69
GBPCAD 69
EURAUD 68
EURCAD 66
USDCAD 65
USDJPY 43
GBPJPY 12
EURJPY 10
GBPCHF 9
EURCHF 8
AUDCHF 8
GBPUSD 4
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.8K
NZDCAD 751
AUDCAD 817
AUDNZD 168
GBPAUD -721
AUDUSD -448
GBPCAD -1.4K
EURAUD 1.7K
EURCAD -830
USDCAD 1.8K
USDJPY -52
GBPJPY 96
EURJPY 88
GBPCHF -332
EURCHF 242
AUDCHF 146
GBPUSD 61
NZDUSD 8
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 2
USDCHF 14
AUDJPY -32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 147K
NZDCAD 17K
AUDCAD 17K
AUDNZD -4.2K
GBPAUD -26K
AUDUSD -6.3K
GBPCAD 250
EURAUD 40K
EURCAD -30K
USDCAD 15K
USDJPY 4.7K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.1K
GBPCHF -1.9K
EURCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDUSD 269
NZDJPY 119
EURUSD 47
GBPNZD 163
USDCHF 556
AUDJPY -2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +494.50 USD
最差交易: -594 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +814.27 USD
最大连续亏损: -276.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DooTechnology-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 6
DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种  gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad  ....  每一套策略都是严格设置止损   不马丁 不网格。 无爆仓风险
没有评论
2026.01.07 00:38
No swaps are charged on the signal account
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DooCombination
每月88 USD
78%
0
0
USD
18K
USD
47
95%
2 113
69%
100%
1.18
3.71
USD
14%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载