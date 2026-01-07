- 成长
交易:
2 113
盈利交易:
1 479 (69.99%)
亏损交易:
634 (30.00%)
最好交易:
494.50 USD
最差交易:
-594.34 USD
毛利:
50 618.97 USD (941 309 pips)
毛利亏损:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
最大连续赢利:
33 (814.27 USD)
最大连续盈利:
869.69 USD (18)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.07%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
131
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.26
长期交易:
1 517 (71.79%)
短期交易:
596 (28.21%)
利润因子:
1.18
预期回报:
3.71 USD
平均利润:
34.23 USD
平均损失:
-67.49 USD
最大连续失误:
8 (-276.33 USD)
最大连续亏损:
-846.78 USD (5)
每月增长:
23.71%
年度预测:
287.69%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
295.76 USD
最大值:
2 403.28 USD (14.49%)
相对跌幅:
结余:
14.49% (2 402.50 USD)
净值:
1.92% (343.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1189
|NZDCAD
|156
|AUDCAD
|146
|AUDNZD
|115
|GBPAUD
|70
|AUDUSD
|69
|GBPCAD
|69
|EURAUD
|68
|EURCAD
|66
|USDCAD
|65
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|12
|EURJPY
|10
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|8
|AUDCHF
|8
|GBPUSD
|4
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.8K
|NZDCAD
|751
|AUDCAD
|817
|AUDNZD
|168
|GBPAUD
|-721
|AUDUSD
|-448
|GBPCAD
|-1.4K
|EURAUD
|1.7K
|EURCAD
|-830
|USDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-52
|GBPJPY
|96
|EURJPY
|88
|GBPCHF
|-332
|EURCHF
|242
|AUDCHF
|146
|GBPUSD
|61
|NZDUSD
|8
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|14
|AUDJPY
|-32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|147K
|NZDCAD
|17K
|AUDCAD
|17K
|AUDNZD
|-4.2K
|GBPAUD
|-26K
|AUDUSD
|-6.3K
|GBPCAD
|250
|EURAUD
|40K
|EURCAD
|-30K
|USDCAD
|15K
|USDJPY
|4.7K
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|GBPCHF
|-1.9K
|EURCHF
|2.1K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|269
|NZDJPY
|119
|EURUSD
|47
|GBPNZD
|163
|USDCHF
|556
|AUDJPY
|-2.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +494.50 USD
最差交易: -594 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +814.27 USD
最大连续亏损: -276.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DooTechnology-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种 gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad .... 每一套策略都是严格设置止损 不马丁 不网格。 无爆仓风险
没有评论
