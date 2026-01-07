SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DooCombination
Shuang Zhang

DooCombination

Shuang Zhang
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 88 USD par mois
croissance depuis 2025 78%
DooTechnology-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 113
Bénéfice trades:
1 479 (69.99%)
Perte trades:
634 (30.00%)
Meilleure transaction:
494.50 USD
Pire transaction:
-594.34 USD
Bénéfice brut:
50 618.97 USD (941 309 pips)
Perte brute:
-42 788.31 USD (763 816 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (814.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
869.69 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.07%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
131
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.26
Longs trades:
1 517 (71.79%)
Courts trades:
596 (28.21%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
3.71 USD
Bénéfice moyen:
34.23 USD
Perte moyenne:
-67.49 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-276.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-846.78 USD (5)
Croissance mensuelle:
23.71%
Prévision annuelle:
287.69%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
295.76 USD
Maximal:
2 403.28 USD (14.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.49% (2 402.50 USD)
Par fonds propres:
1.92% (343.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1189
NZDCAD 156
AUDCAD 146
AUDNZD 115
GBPAUD 70
AUDUSD 69
GBPCAD 69
EURAUD 68
EURCAD 66
USDCAD 65
USDJPY 43
GBPJPY 12
EURJPY 10
GBPCHF 9
EURCHF 8
AUDCHF 8
GBPUSD 4
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDCHF 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.8K
NZDCAD 751
AUDCAD 817
AUDNZD 168
GBPAUD -721
AUDUSD -448
GBPCAD -1.4K
EURAUD 1.7K
EURCAD -830
USDCAD 1.8K
USDJPY -52
GBPJPY 96
EURJPY 88
GBPCHF -332
EURCHF 242
AUDCHF 146
GBPUSD 61
NZDUSD 8
NZDJPY 1
EURUSD 1
GBPNZD 2
USDCHF 14
AUDJPY -32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 147K
NZDCAD 17K
AUDCAD 17K
AUDNZD -4.2K
GBPAUD -26K
AUDUSD -6.3K
GBPCAD 250
EURAUD 40K
EURCAD -30K
USDCAD 15K
USDJPY 4.7K
GBPJPY 1.2K
EURJPY 1.1K
GBPCHF -1.9K
EURCHF 2.1K
AUDCHF 1.1K
GBPUSD 1.5K
NZDUSD 269
NZDJPY 119
EURUSD 47
GBPNZD 163
USDCHF 556
AUDJPY -2.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +494.50 USD
Pire transaction: -594 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +814.27 USD
Perte consécutive maximale: -276.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DooTechnology-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 6
DooTechnology-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.89 × 27
ScopeMarkets-Live
6.00 × 3
PlexyTrade-Server01
15.00 × 1
Swissquote-Server
22.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
该信号源所使用的EA为趋势组合策略内置8套策略 交易品种涉及到了几乎全部常规品种  gold eurusd gbpusd usdjpy usdcad  ....  每一套策略都是严格设置止损   不马丁 不网格。 无爆仓风险
Aucun avis
2026.01.07 00:38
No swaps are charged on the signal account
2026.01.07 00:38
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DooCombination
88 USD par mois
78%
0
0
USD
18K
USD
47
95%
2 113
69%
100%
1.18
3.71
USD
14%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.