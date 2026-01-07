Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DooTechnology-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live 0.00 × 6 DooTechnology-Live 0.00 × 1 CapitalPointTrading-MT5-4 0.89 × 27 ScopeMarkets-Live 6.00 × 3 PlexyTrade-Server01 15.00 × 1 Swissquote-Server 22.00 × 1 Exness-MT5Real15 25.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou