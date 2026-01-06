- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Bu sinyal, Callous EA adlı kural tabanlı otomatik alım satım sisteminin gerçek piyasa koşullarındaki davranışını şeffaf bir şekilde gözlemleyebilmek amacıyla yayınlanmaktadır.
Sinyal hesabında gerçekleştirilen tüm işlemler tamamen otomatik olarak Callous EA tarafından açılmakta, yönetilmekte ve kapatılmaktadır.
Herhangi bir manuel müdahale, ek filtre veya harici sinyal kaynağı kullanılmamaktadır.
🔍 Sinyalin Amacı
Bu sinyalin amacı:
-
Callous EA’nın işlem disiplinini
-
Pozisyon açma / kapatma mantığını
-
Risk ve sermaye yönetimi yaklaşımını
-
Farklı piyasa koşullarındaki tepkisini
referans ve bilgilendirme amaçlı olarak kullanıcıya sunmaktır.
Bu sinyal kopyalama tavsiyesi değildir ve herhangi bir getiri ya da performans garantisi sunmaz.
⚙️ Çalışma Koşulları
Sinyal, EA’nın optimize edildiği koşullarda çalıştırılmaktadır:
-
Parite: USDJPY
-
Zaman Dilimi: H1 (1 Saat)
-
İşlem Türü: Gün içi (intraday)
Sistem kuralları gereği:
-
Aynı anda en fazla 1 açık pozisyon bulunur
-
Tüm işlemler stop loss içerir
-
Pozisyonlar gün sonunda kapatılır, ertesi güne taşınmaz
-
Bekleyen emirler gün sonunda iptal edilir
🛡️ Risk ve Koruma Yaklaşımı
Callous EA, her piyasa koşulunda işlem açmayı hedeflemez.
Aşağıdaki durumlarda bilinçli olarak pasif kalabilir:
-
Yüksek spread
-
Düşük likidite
-
Olağandışı piyasa davranışı
-
Broker kısıtlamaları (StopLevel, FreezeLevel vb.)
Amaç, gereksiz işlemlerden kaçınmak ve sermayeyi korumaktır.
📊 Performans Hakkında
Bu sinyalde görünen geçmiş performans:
-
Gelecekteki sonuçlar için hiçbir garanti teşkil etmez
-
Piyasa koşullarına, volatiliteye, spreadlere ve broker altyapısına bağlı olarak değişebilir
Gerçek hesap sonuçları;
kullanıcının broker’ı, hesap türü, gecikme süresi ve işlem koşullarına göre farklılık gösterebilir.
⚠️ Önemli Uyarı
Finansal piyasalarda yapılan işlemler yüksek risk içerir.
Bu sinyal ve Callous EA yatırım tavsiyesi değildir.
Sinyali takip eden veya EA’yı kullanan herkes:
-
Kendi risk toleransından
-
Kendi sermaye yönetiminden
-
Kendi broker koşullarından
tamamen kendisi sorumludur.