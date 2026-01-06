Ce signal est publié afin de présenter de manière transparente le comportement réel du système de trading automatisé basé sur des règles Callous EA dans des conditions de marché réelles.

Toutes les opérations affichées sur ce compte de signal sont ouvertes, gérées et clôturées de manière entièrement automatique par Callous EA.

Aucune intervention manuelle, aucun signal externe ni filtre supplémentaire n’est utilisé.

🔍 Objectif du Signal

L’objectif de ce signal est de permettre aux utilisateurs d’observer :

la discipline de trading de Callous EA

la logique d’entrée et de sortie des positions

l’approche de gestion du risque et du capital

le comportement du système dans différentes conditions de marché

Ce signal est fourni uniquement à titre informatif et de référence.

Il ne constitue pas une recommandation de copie de trades et n’offre aucune garantie de performance ou de profit.

⚙️ Conditions de Fonctionnement

Le signal est exploité dans les conditions pour lesquelles Callous EA a été optimisé :

Symbole : USDJPY

Unité de temps : H1 (1 heure)

Style de trading : Intraday

Conformément aux règles du système :

Une seule position ouverte au maximum à tout moment

Toutes les opérations incluent un stop loss obligatoire

Les positions sont clôturées avant la fin de la journée de trading

Aucune position n’est conservée pendant la nuit

Les ordres en attente sont annulés en fin de journée

🛡️ Gestion des Risques et Mécanismes de Protection

Callous EA ne cherche pas à trader en continu dans toutes les conditions de marché.

Le système peut rester volontairement inactif dans les situations suivantes :

spreads élevés

faible liquidité

comportements anormaux du marché

restrictions imposées par le courtier (StopLevel, FreezeLevel, etc.)

L’objectif principal est d’éviter les transactions inutiles et de protéger le capital.

📊 À propos des Performances

Les performances passées affichées dans ce signal :

ne garantissent pas les résultats futurs

peuvent varier en fonction des conditions de marché, de la volatilité, des spreads et de l’infrastructure du courtier

Les résultats réels peuvent différer en raison de :

la qualité d’exécution du courtier

le type de compte

la latence et les conditions de trading

⚠️ Avertissement sur les Risques

Le trading sur les marchés financiers comporte un niveau de risque élevé et peut entraîner la perte partielle ou totale du capital investi.

Ce signal et Callous EA ne constituent pas un conseil en investissement.

Tout utilisateur qui choisit de suivre ce signal ou d’utiliser l’EA est entièrement responsable de :