Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Dieses Signal wird veröffentlicht, um das reale Marktverhalten des regelbasierten automatisierten Handelssystems Callous EA unter echten Marktbedingungen transparent darzustellen.
Alle in diesem Signalkonto angezeigten Trades werden vollständig automatisch durch Callous EA eröffnet, verwaltet und geschlossen.
Es erfolgt keinerlei manuelle Intervention, es werden keine externen Signale oder zusätzlichen Filter verwendet.
🔍 Zweck des Signals
Ziel dieses Signals ist es, den Nutzern einen objektiven Einblick zu ermöglichen in:
-
die Handelsdisziplin von Callous EA
-
die Ein- und Ausstiegslogik der Trades
-
den Risiko- und Kapitalmanagement-Ansatz
-
das Verhalten des Systems unter unterschiedlichen Marktbedingungen
Dieses Signal dient ausschließlich Informations- und Referenzzwecken.
Es stellt keine Empfehlung zum Kopieren von Trades dar und bietet keinerlei Gewinn- oder Performancegarantie.
⚙️ Betriebsbedingungen
Das Signal wird unter den Bedingungen betrieben, für die Callous EA optimiert wurde:
-
Symbol: USDJPY
-
Zeiteinheit: H1 (1 Stunde)
-
Handelsstil: Intraday
Gemäß den Systemregeln:
-
Maximal eine offene Position gleichzeitig
-
Alle Trades beinhalten einen verpflichtenden Stop-Loss
-
Positionen werden vor Ende des Handelstages geschlossen
-
Keine Übernacht-Positionen
-
Offene Pending Orders werden am Tagesende gelöscht
🛡️ Risikokontrolle & Schutzmechanismen
Callous EA ist nicht darauf ausgelegt, unter allen Marktbedingungen permanent zu handeln.
Das System kann bewusst inaktiv bleiben, insbesondere bei:
-
hohen Spreads
-
geringer Liquidität
-
ungewöhnlichem Marktverhalten
-
brokerseitigen Einschränkungen (StopLevel, FreezeLevel usw.)
Das Hauptziel besteht darin, unnötige Trades zu vermeiden und das Kapital zu schützen.
📊 Hinweise zur Performance
Die in diesem Signal dargestellte historische Performance:
-
stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar
-
kann je nach Marktbedingungen, Volatilität, Spreads und Broker-Infrastruktur variieren
Reale Handelsergebnisse können abweichen aufgrund von:
-
Ausführungsqualität des Brokers
-
Kontotyp
-
Latenzzeiten und Handelsbedingungen
⚠️ Risikohinweis
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohen Risiken verbunden und kann zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Dieses Signal und Callous EA stellen keine Anlageberatung dar.
Nutzer, die dieses Signal abonnieren oder den EA verwenden, handeln vollständig auf eigene Verantwortung in Bezug auf:
-
ihre individuelle Risikotoleranz
-
ihr Kapitalmanagement
-
die Bedingungen ihres Brokers und Kontos