Dieses Signal wird veröffentlicht, um das reale Marktverhalten des regelbasierten automatisierten Handelssystems Callous EA unter echten Marktbedingungen transparent darzustellen.

Alle in diesem Signalkonto angezeigten Trades werden vollständig automatisch durch Callous EA eröffnet, verwaltet und geschlossen.

Es erfolgt keinerlei manuelle Intervention, es werden keine externen Signale oder zusätzlichen Filter verwendet.

🔍 Zweck des Signals

Ziel dieses Signals ist es, den Nutzern einen objektiven Einblick zu ermöglichen in:

die Handelsdisziplin von Callous EA

die Ein- und Ausstiegslogik der Trades

den Risiko- und Kapitalmanagement-Ansatz

das Verhalten des Systems unter unterschiedlichen Marktbedingungen

Dieses Signal dient ausschließlich Informations- und Referenzzwecken.

Es stellt keine Empfehlung zum Kopieren von Trades dar und bietet keinerlei Gewinn- oder Performancegarantie.

⚙️ Betriebsbedingungen

Das Signal wird unter den Bedingungen betrieben, für die Callous EA optimiert wurde:

Symbol: USDJPY

Zeiteinheit: H1 (1 Stunde)

Handelsstil: Intraday

Gemäß den Systemregeln:

Maximal eine offene Position gleichzeitig

Alle Trades beinhalten einen verpflichtenden Stop-Loss

Positionen werden vor Ende des Handelstages geschlossen

Keine Übernacht-Positionen

Offene Pending Orders werden am Tagesende gelöscht

🛡️ Risikokontrolle & Schutzmechanismen

Callous EA ist nicht darauf ausgelegt, unter allen Marktbedingungen permanent zu handeln.

Das System kann bewusst inaktiv bleiben, insbesondere bei:

hohen Spreads

geringer Liquidität

ungewöhnlichem Marktverhalten

brokerseitigen Einschränkungen (StopLevel, FreezeLevel usw.)

Das Hauptziel besteht darin, unnötige Trades zu vermeiden und das Kapital zu schützen.

📊 Hinweise zur Performance

Die in diesem Signal dargestellte historische Performance:

stellt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar

kann je nach Marktbedingungen, Volatilität, Spreads und Broker-Infrastruktur variieren

Reale Handelsergebnisse können abweichen aufgrund von:

Ausführungsqualität des Brokers

Kontotyp

Latenzzeiten und Handelsbedingungen

⚠️ Risikohinweis

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohen Risiken verbunden und kann zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Dieses Signal und Callous EA stellen keine Anlageberatung dar.

Nutzer, die dieses Signal abonnieren oder den EA verwenden, handeln vollständig auf eigene Verantwortung in Bezug auf: