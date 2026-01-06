- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPYb
|-36
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPYb
|-339
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Esta señal se publica con el objetivo de mostrar de forma transparente el comportamiento real del sistema de trading automático basado en reglas Callous EA en condiciones reales de mercado.
Todas las operaciones que aparecen en esta cuenta de señal son abiertas, gestionadas y cerradas de manera totalmente automática por Callous EA.
No se utiliza ninguna intervención manual, señales externas ni filtros adicionales.
🔍 Propósito de la Señal
El propósito de esta señal es permitir a los usuarios observar:
-
La disciplina operativa de Callous EA
-
La lógica de entrada y salida de operaciones
-
El enfoque de gestión de riesgo y capital
-
El comportamiento del sistema en diferentes condiciones de mercado
Esta señal se proporciona únicamente con fines informativos y de referencia.
No constituye una recomendación para copiar operaciones ni ofrece garantías de beneficios o rendimiento.
⚙️ Condiciones de Operación
La señal se ejecuta bajo las condiciones para las cuales Callous EA ha sido optimizado:
-
Símbolo: USDJPY
-
Marco temporal: H1 (1 hora)
-
Estilo de trading: Intradía (intraday)
De acuerdo con las reglas del sistema:
-
Máximo una posición abierta al mismo tiempo
-
Todas las operaciones incluyen stop loss obligatorio
-
Las posiciones se cierran antes del final del día de trading
-
No se mantienen posiciones durante la noche
-
Las órdenes pendientes se cancelan al final del día
🛡️ Control de Riesgo y Mecanismos de Protección
Callous EA no busca operar de forma continua en todas las condiciones de mercado.
El sistema puede permanecer deliberadamente inactivo en situaciones como:
-
Spreads elevados
-
Baja liquidez
-
Comportamiento anómalo del mercado
-
Restricciones del bróker (StopLevel, FreezeLevel, etc.)
El objetivo principal es evitar operaciones innecesarias y proteger el capital.
📊 Sobre el Rendimiento
El rendimiento histórico mostrado en esta señal:
-
No garantiza resultados futuros
-
Puede variar según las condiciones del mercado, volatilidad, spreads y la infraestructura del bróker
Los resultados reales pueden diferir en función de:
-
La calidad de ejecución del bróker
-
El tipo de cuenta
-
Latencia y condiciones de trading
⚠️ Advertencia de Riesgo
Operar en los mercados financieros implica un alto nivel de riesgo y puede resultar en la pérdida parcial o total del capital invertido.
Esta señal y Callous EA no constituyen asesoramiento financiero.
El usuario que decida seguir esta señal o utilizar el EA es totalmente responsable de:
-
Su tolerancia al riesgo
-
Su gestión de capital
-
Las condiciones del bróker y de la cuenta utilizada
