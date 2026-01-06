Esta señal se publica con el objetivo de mostrar de forma transparente el comportamiento real del sistema de trading automático basado en reglas Callous EA en condiciones reales de mercado.

Todas las operaciones que aparecen en esta cuenta de señal son abiertas, gestionadas y cerradas de manera totalmente automática por Callous EA.

No se utiliza ninguna intervención manual, señales externas ni filtros adicionales.

🔍 Propósito de la Señal

El propósito de esta señal es permitir a los usuarios observar:

La disciplina operativa de Callous EA

La lógica de entrada y salida de operaciones

El enfoque de gestión de riesgo y capital

El comportamiento del sistema en diferentes condiciones de mercado

Esta señal se proporciona únicamente con fines informativos y de referencia.

No constituye una recomendación para copiar operaciones ni ofrece garantías de beneficios o rendimiento.

⚙️ Condiciones de Operación

La señal se ejecuta bajo las condiciones para las cuales Callous EA ha sido optimizado:

Símbolo: USDJPY

Marco temporal: H1 (1 hora)

Estilo de trading: Intradía (intraday)

De acuerdo con las reglas del sistema:

Máximo una posición abierta al mismo tiempo

Todas las operaciones incluyen stop loss obligatorio

Las posiciones se cierran antes del final del día de trading

No se mantienen posiciones durante la noche

Las órdenes pendientes se cancelan al final del día

🛡️ Control de Riesgo y Mecanismos de Protección

Callous EA no busca operar de forma continua en todas las condiciones de mercado.

El sistema puede permanecer deliberadamente inactivo en situaciones como:

Spreads elevados

Baja liquidez

Comportamiento anómalo del mercado

Restricciones del bróker (StopLevel, FreezeLevel, etc.)

El objetivo principal es evitar operaciones innecesarias y proteger el capital.

📊 Sobre el Rendimiento

El rendimiento histórico mostrado en esta señal:

No garantiza resultados futuros

Puede variar según las condiciones del mercado, volatilidad, spreads y la infraestructura del bróker

Los resultados reales pueden diferir en función de:

La calidad de ejecución del bróker

El tipo de cuenta

Latencia y condiciones de trading

⚠️ Advertencia de Riesgo

Operar en los mercados financieros implica un alto nivel de riesgo y puede resultar en la pérdida parcial o total del capital invertido.

Esta señal y Callous EA no constituyen asesoramiento financiero.

El usuario que decida seguir esta señal o utilizar el EA es totalmente responsable de: