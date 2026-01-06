本信号旨在透明展示规则驱动的自动交易系统 Callous EA 在真实市场环境中的实际运行行为。

该信号账户中显示的所有交易，均由 Callous EA 完全自动完成，包括：

开仓

持仓管理

平仓

整个过程不包含任何人工干预，也不使用外部信号或额外过滤条件。

🔍 信号目的

发布该信号的主要目的是，让用户客观了解：

Callous EA 的交易纪律

交易进出场逻辑

风险与资金管理方式

在不同市场环境下的系统表现

本信号仅用于信息参考和系统展示。

该信号不构成跟单建议，也不提供任何收益或业绩保证。

⚙️ 运行环境

该信号运行于 Callous EA 已优化的交易条件下：

交易品种： USDJPY

时间周期： H1（1 小时）

交易类型： 日内交易（Intraday）

系统规则包括：

同一时间 最多只允许 1 个持仓

所有交易 必须设置止损（Stop Loss）

所有持仓 在交易日结束前平仓

不隔夜持仓

交易日结束时，所有挂单将被取消

🛡️ 风险控制与保护机制

Callous EA 并非在任何市场环境下都强制交易。

在以下情况下，系统可能主动选择不进行交易：

点差过高

流动性不足

异常市场波动

经纪商限制（如 StopLevel、FreezeLevel 等）

其核心目标是：

避免不必要的交易，优先保护交易资金。

📊 关于历史表现

本信号中展示的历史交易结果：

不代表未来收益

可能会因市场环境、波动率、点差及经纪商条件不同而有所差异

实际交易结果可能受以下因素影响：

经纪商执行质量

账户类型

网络延迟与交易环境

⚠️ 风险提示

金融市场交易具有高风险，可能导致部分或全部本金损失。

本信号及 Callous EA 不构成任何形式的投资建议。

所有订阅或使用该 EA 的用户，需自行承担以下责任：

自身风险承受能力

资金管理决策

所使用经纪商及账户条件

İstersen Patron, bunun da: