基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
本信号旨在透明展示规则驱动的自动交易系统 Callous EA 在真实市场环境中的实际运行行为。
该信号账户中显示的所有交易，均由 Callous EA 完全自动完成，包括：
-
开仓
-
持仓管理
-
平仓
整个过程不包含任何人工干预，也不使用外部信号或额外过滤条件。
🔍 信号目的
发布该信号的主要目的是，让用户客观了解：
-
Callous EA 的交易纪律
-
交易进出场逻辑
-
风险与资金管理方式
-
在不同市场环境下的系统表现
本信号仅用于信息参考和系统展示。
该信号不构成跟单建议，也不提供任何收益或业绩保证。
⚙️ 运行环境
该信号运行于 Callous EA 已优化的交易条件下：
-
交易品种： USDJPY
-
时间周期： H1（1 小时）
-
交易类型： 日内交易（Intraday）
系统规则包括：
-
同一时间最多只允许 1 个持仓
-
所有交易必须设置止损（Stop Loss）
-
所有持仓在交易日结束前平仓
-
不隔夜持仓
-
交易日结束时，所有挂单将被取消
🛡️ 风险控制与保护机制
Callous EA 并非在任何市场环境下都强制交易。
在以下情况下，系统可能主动选择不进行交易：
-
点差过高
-
流动性不足
-
异常市场波动
-
经纪商限制（如 StopLevel、FreezeLevel 等）
其核心目标是：
避免不必要的交易，优先保护交易资金。
📊 关于历史表现
本信号中展示的历史交易结果：
-
不代表未来收益
-
可能会因市场环境、波动率、点差及经纪商条件不同而有所差异
实际交易结果可能受以下因素影响：
-
经纪商执行质量
-
账户类型
-
网络延迟与交易环境
⚠️ 风险提示
金融市场交易具有高风险，可能导致部分或全部本金损失。
本信号及 Callous EA 不构成任何形式的投资建议。
所有订阅或使用该 EA 的用户，需自行承担以下责任：
-
自身风险承受能力
-
资金管理决策
-
所使用经纪商及账户条件
