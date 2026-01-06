시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CALLOUS EA Low Risk
HUSEYIN CETINEL

CALLOUS EA Low Risk

HUSEYIN CETINEL
0 리뷰
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
0
이익 거래:
0 (0.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
0.00 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
0.00 USD
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
0 (0.00 USD)
연속 최대 이익:
0.00 USD (0)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.00 USD
평균 이익:
0.00 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +0.00 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 0
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +0.00 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD

본 신호는 규칙 기반 자동매매 시스템 Callous EA 실제 시장 환경에서 어떻게 작동하는지를 투명하게 보여주기 위해 공개되었습니다.

이 신호 계좌에 표시되는 모든 거래는 Callous EA에 의해 완전히 자동으로 실행됩니다.

  • 포지션 진입

  • 포지션 관리

  • 포지션 청산

어떠한 수동 개입, 외부 신호 또는 추가 필터도 사용되지 않습니다.

🔍 신호의 목적

본 신호의 목적은 사용자가 다음 사항을 객관적으로 확인할 수 있도록 하는 것입니다.

  • Callous EA의 거래 규율

  • 진입 및 청산 로직

  • 리스크 및 자금 관리 방식

  • 다양한 시장 상황에서의 시스템 동작

본 신호는 정보 제공 및 참고 목적으로만 제공됩니다.

거래 복사를 권장하지 않으며, 수익 또는 성과를 보장하지 않습니다.

⚙️ 운용 조건

본 신호는 Callous EA가 최적화된 조건에서 운용됩니다.

  • 통화쌍: USDJPY

  • 시간 프레임: H1 (1시간)

  • 거래 스타일: 일중 거래 (Intraday)

시스템 규칙:

  • 동시에 최대 1개의 포지션만 보유

  • 모든 거래에 필수 스탑로스(Stop Loss) 설정

  • 포지션은 거래일 종료 전에 청산

  • 포지션을 다음 날로 이월하지 않음

  • 거래일 종료 시 모든 대기 주문 취소

🛡️ 리스크 관리 및 보호 메커니즘

Callous EA는 모든 시장 상황에서 지속적으로 거래하는 것을 목표로 하지 않습니다.

다음과 같은 상황에서는 의도적으로 거래를 중단할 수 있습니다.

  • 스프레드가 과도하게 높은 경우

  • 유동성이 낮은 경우

  • 비정상적인 시장 움직임

  • 브로커 제한 사항 (StopLevel, FreezeLevel 등)

주요 목표는 불필요한 거래를 피하고 자본을 보호하는 것입니다.

📊 성과 관련 안내

본 신호에 표시된 과거 성과는:

  • 미래의 결과를 보장하지 않습니다

  • 시장 환경, 변동성, 스프레드 및 브로커 조건에 따라 달라질 수 있습니다

실제 거래 결과는 다음 요인에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

  • 브로커 체결 품질

  • 계좌 유형

  • 네트워크 지연 및 거래 환경

⚠️ 리스크 경고

금융 시장에서의 거래는 높은 리스크를 수반하며, 투자 원금의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다.

본 신호 및 Callous EA는 투자 자문이 아닙니다.

본 신호를 구독하거나 EA를 사용하는 사용자는 다음 사항에 대해 전적인 책임을 집니다.

  • 개인의 리스크 허용 범위

  • 자금 관리 결정

  • 사용 중인 브로커 및 계좌 조건


리뷰 없음
2026.01.06 21:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
