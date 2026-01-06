СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CALLOUS EA Low Risk
HUSEYIN CETINEL

CALLOUS EA Low Risk

HUSEYIN CETINEL
0 отзывов
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
0
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Нет данных

  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Данный сигнал публикуется с целью прозрачной демонстрации реального поведения автоматической торговой системы Callous EA в условиях живого рынка.

Все сделки, отображаемые в данном сигнальном счёте, открываются, сопровождаются и закрываются полностью автоматически советником Callous EA.
Ручное вмешательство, внешние сигналы или дополнительные фильтры не используются.

🔍 Назначение сигнала

Цель данного сигнала — предоставить пользователям возможность ознакомиться с:

  • торговой дисциплиной Callous EA

  • логикой входа и выхода из сделок

  • подходом к управлению рисками и капиталом

  • поведением системы в различных рыночных условиях

Сигнал предоставляется исключительно в информационных и справочных целях.

Он не является рекомендацией к копированию сделок и не содержит гарантий прибыли или доходности.

⚙️ Условия работы

Сигнал работает в условиях, для которых Callous EA был оптимизирован:

  • Инструмент: USDJPY

  • Таймфрейм: H1 (1 час)

  • Стиль торговли: внутридневной (intraday)

В соответствии с правилами системы:

  • одновременно может быть открыт не более одного ордера

  • все сделки сопровождаются обязательным стоп-лоссом

  • позиции закрываются до окончания торгового дня

  • перенос позиций на следующий день не осуществляется

  • отложенные ордера отменяются в конце дня

🛡️ Контроль рисков и защитные механизмы

Callous EA не стремится открывать сделки в любых рыночных условиях.

Советник может осознанно воздерживаться от торговли в следующих ситуациях:

  • повышенный спред

  • низкая ликвидность

  • аномальное поведение рынка

  • ограничения со стороны брокера (StopLevel, FreezeLevel и т.д.)

Основная цель — минимизировать риски и защитить торговый капитал.

📊 Информация о результатах

Исторические результаты, отображаемые в данном сигнале:

  • не гарантируют будущих результатов

  • могут отличаться в зависимости от рыночных условий, волатильности, спредов и инфраструктуры брокера

Фактические результаты торговли могут различаться в зависимости от:

  • качества исполнения ордеров

  • типа счёта

  • задержек и торговых условий

⚠️ Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере инвестированного капитала.

Данный сигнал и советник Callous EA не являются инвестиционной рекомендацией.

Пользователь, принимающий решение о подписке на сигнал или использовании EA, несёт полную ответственность за:

  • свою допустимую степень риска

  • управление капиталом

  • условия торговли у выбранного брокера


Нет отзывов
2026.01.06 21:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика