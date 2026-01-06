シグナルセクション
CALLOUS EA Low Risk
HUSEYIN CETINEL

CALLOUS EA Low Risk

本シグナルは、ルールベースの自動売買システム Callous EA 実際の市場環境においてどのように動作するかを、透明性をもって示すことを目的として公開されています。

本シグナル口座に表示されるすべての取引は、Callous EA によって完全自動で以下の工程が実行されます。

  • エントリー（新規注文）

  • ポジション管理

  • 決済

手動介入、外部シグナル、追加フィルターは一切使用していません。

🔍 シグナルの目的

本シグナルの目的は、以下の点を客観的に確認していただくことです。

  • Callous EA の取引規律

  • エントリーおよびエグジットロジック

  • リスク管理および資金管理の考え方

  • 異なる市場環境下でのシステム挙動

本シグナルは情報提供および参考目的のみで提供されています。

取引のコピーを推奨するものではなく、利益やパフォーマンスを保証するものではありません。

⚙️ 運用条件

本シグナルは、Callous EA が最適化されている条件で運用されています。

  • 通貨ペア： USDJPY

  • 時間足： H1（1時間）

  • 取引スタイル： デイトレード（イントラデイ）

システムルール：

  • 同時に保有できるポジションは最大1つまで

  • すべての取引に必須のストップロスを設定

  • ポジションは取引日終了前に決済

  • ポジションの持ち越し（オーバーナイト）は行いません

  • 取引日終了時に未約定注文はすべてキャンセル

🛡️ リスク管理と保護メカニズム

Callous EA は、あらゆる市場状況で常に取引を行うことを目的としていません。

以下の状況では、意図的に取引を控える場合があります。

  • スプレッドが高い場合

  • 流動性が低い場合

  • 異常な市場変動

  • ブローカーによる制限（StopLevel、FreezeLevel 等）

主な目的は、不要な取引を回避し、資金を保護することです。

📊 パフォーマンスについて

本シグナルに表示されている過去の取引結果は、

  • 将来の成果を保証するものではありません

  • 市場環境、ボラティリティ、スプレッド、ブローカーの取引条件により変動します

実際の取引結果は、以下の要因により異なる場合があります。

  • 約定品質

  • 口座タイプ

  • 通信遅延および取引環境

⚠️ リスクに関する注意事項

金融市場での取引は高いリスクを伴い、投資資金の一部または全額を失う可能性があります。

本シグナルおよび Callous EA は、投資助言ではありません。

本シグナルを購読、または EA を使用するユーザーは、以下についてすべて自己責任となります。

  • 自身のリスク許容度

  • 資金管理の判断

  • 利用するブローカーおよび口座条件


