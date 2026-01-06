- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Questo segnale è pubblicato con l’obiettivo di mostrare in modo trasparente il comportamento reale del sistema di trading automatico basato su regole Callous EA in condizioni di mercato reali.
Tutte le operazioni visualizzate su questo account di segnale sono aperte, gestite e chiuse in modo completamente automatico da Callous EA.
Non viene utilizzato alcun intervento manuale, segnale esterno o filtro aggiuntivo.
🔍 Scopo del Segnale
Lo scopo di questo segnale è consentire agli utenti di osservare:
-
la disciplina di trading di Callous EA
-
la logica di ingresso e uscita dalle operazioni
-
l’approccio alla gestione del rischio e del capitale
-
il comportamento del sistema in diverse condizioni di mercato
Questo segnale è fornito esclusivamente a scopo informativo e di riferimento.
Non costituisce una raccomandazione a copiare le operazioni né offre alcuna garanzia di profitto o rendimento.
⚙️ Condizioni Operative
Il segnale opera nelle condizioni per le quali Callous EA è stato ottimizzato:
-
Strumento: USDJPY
-
Timeframe: H1 (1 ora)
-
Stile di trading: Intraday
In base alle regole del sistema:
-
Una sola posizione aperta alla volta
-
Tutte le operazioni includono uno stop loss obbligatorio
-
Le posizioni vengono chiuse prima della fine della giornata di trading
-
Nessuna posizione viene mantenuta durante la notte
-
Gli ordini pendenti vengono annullati a fine giornata
🛡️ Controllo del Rischio e Meccanismi di Protezione
Callous EA non mira a operare continuamente in tutte le condizioni di mercato.
Il sistema può rimanere intenzionalmente inattivo in presenza di:
-
spread elevati
-
bassa liquidità
-
comportamenti di mercato anomali
-
limitazioni imposte dal broker (StopLevel, FreezeLevel, ecc.)
L’obiettivo principale è evitare operazioni inutili e proteggere il capitale.
📊 Informazioni sulle Prestazioni
Le prestazioni storiche visualizzate in questo segnale:
-
non garantiscono risultati futuri
-
possono variare in base alle condizioni di mercato, alla volatilità, agli spread e all’infrastruttura del broker
I risultati reali possono differire in funzione di:
-
qualità di esecuzione del broker
-
tipo di conto
-
latenza e condizioni di trading
⚠️ Avvertenza sul Rischio
Il trading sui mercati finanziari comporta un elevato livello di rischio e può portare alla perdita parziale o totale del capitale investito.
Questo segnale e Callous EA non costituiscono consulenza finanziaria.
Gli utenti che decidono di seguire questo segnale o utilizzare l’EA sono pienamente responsabili di:
-
la propria tolleranza al rischio
-
le decisioni di gestione del capitale
-
le condizioni del broker e del conto utilizzato