SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CALLOUS EA Low Risk
HUSEYIN CETINEL

CALLOUS EA Low Risk

HUSEYIN CETINEL
0 comentários
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
0
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.00 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Sem dados

  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Este sinal é publicado com o objetivo de demonstrar de forma transparente o comportamento real do sistema de negociação automática baseado em regras Callous EA em condições reais de mercado.

Todas as operações exibidas nesta conta de sinal são abertas, gerenciadas e encerradas de forma totalmente automática pelo Callous EA.
Não há qualquer intervenção manual, uso de sinais externos ou filtros adicionais.

🔍 Objetivo do Sinal

O objetivo deste sinal é permitir que os usuários observem:

  • A disciplina de negociação do Callous EA

  • A lógica de entrada e saída das operações

  • A abordagem de gestão de risco e capital

  • O comportamento do sistema em diferentes condições de mercado

Este sinal é fornecido exclusivamente para fins informativos e de referência.

Não constitui recomendação para copiar operações nem oferece qualquer garantia de lucro ou desempenho.

⚙️ Condições de Operação

O sinal é operado nas condições para as quais o Callous EA foi otimizado:

  • Par: USDJPY

  • Timeframe: H1 (1 hora)

  • Estilo de negociação: Intraday

De acordo com as regras do sistema:

  • No máximo uma posição aberta por vez

  • Todas as operações incluem stop loss obrigatório

  • As posições são encerradas antes do fim do dia de negociação

  • Não há posições mantidas durante a noite

  • Ordens pendentes são canceladas ao final do dia

🛡️ Controle de Risco e Mecanismos de Proteção

O Callous EA não busca operar continuamente em todas as condições de mercado.

O sistema pode permanecer deliberadamente inativo em situações como:

  • Spreads elevados

  • Baixa liquidez

  • Comportamento anormal do mercado

  • Restrições do corretor (StopLevel, FreezeLevel, etc.)

O objetivo principal é evitar operações desnecessárias e proteger o capital.

📊 Sobre o Desempenho

O desempenho histórico exibido neste sinal:

  • Não garante resultados futuros

  • Pode variar conforme as condições de mercado, volatilidade, spreads e infraestrutura do corretor

Os resultados reais podem diferir de acordo com:

  • Qualidade de execução do corretor

  • Tipo de conta

  • Latência e condições de negociação

⚠️ Aviso de Risco

A negociação nos mercados financeiros envolve alto risco e pode resultar na perda parcial ou total do capital investido.

Este sinal e o Callous EA não constituem aconselhamento financeiro.

Qualquer usuário que opte por seguir este sinal ou utilizar o EA é totalmente responsável por:

  • Sua própria tolerância ao risco

  • Suas decisões de gestão de capital

  • As condições do corretor e da conta utilizada


Sem comentários
2026.01.06 21:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar