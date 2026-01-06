- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
Sem dados
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Este sinal é publicado com o objetivo de demonstrar de forma transparente o comportamento real do sistema de negociação automática baseado em regras Callous EA em condições reais de mercado.
Todas as operações exibidas nesta conta de sinal são abertas, gerenciadas e encerradas de forma totalmente automática pelo Callous EA.
Não há qualquer intervenção manual, uso de sinais externos ou filtros adicionais.
🔍 Objetivo do Sinal
O objetivo deste sinal é permitir que os usuários observem:
-
A disciplina de negociação do Callous EA
-
A lógica de entrada e saída das operações
-
A abordagem de gestão de risco e capital
-
O comportamento do sistema em diferentes condições de mercado
Este sinal é fornecido exclusivamente para fins informativos e de referência.
Não constitui recomendação para copiar operações nem oferece qualquer garantia de lucro ou desempenho.
⚙️ Condições de Operação
O sinal é operado nas condições para as quais o Callous EA foi otimizado:
-
Par: USDJPY
-
Timeframe: H1 (1 hora)
-
Estilo de negociação: Intraday
De acordo com as regras do sistema:
-
No máximo uma posição aberta por vez
-
Todas as operações incluem stop loss obrigatório
-
As posições são encerradas antes do fim do dia de negociação
-
Não há posições mantidas durante a noite
-
Ordens pendentes são canceladas ao final do dia
🛡️ Controle de Risco e Mecanismos de Proteção
O Callous EA não busca operar continuamente em todas as condições de mercado.
O sistema pode permanecer deliberadamente inativo em situações como:
-
Spreads elevados
-
Baixa liquidez
-
Comportamento anormal do mercado
-
Restrições do corretor (StopLevel, FreezeLevel, etc.)
O objetivo principal é evitar operações desnecessárias e proteger o capital.
📊 Sobre o Desempenho
O desempenho histórico exibido neste sinal:
-
Não garante resultados futuros
-
Pode variar conforme as condições de mercado, volatilidade, spreads e infraestrutura do corretor
Os resultados reais podem diferir de acordo com:
-
Qualidade de execução do corretor
-
Tipo de conta
-
Latência e condições de negociação
⚠️ Aviso de Risco
A negociação nos mercados financeiros envolve alto risco e pode resultar na perda parcial ou total do capital investido.
Este sinal e o Callous EA não constituem aconselhamento financeiro.
Qualquer usuário que opte por seguir este sinal ou utilizar o EA é totalmente responsável por:
-
Sua própria tolerância ao risco
-
Suas decisões de gestão de capital
-
As condições do corretor e da conta utilizada