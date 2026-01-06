信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Callous EA High Risk
HUSEYIN CETINEL

Callous EA High Risk

HUSEYIN CETINEL
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
11
盈利交易:
5 (45.45%)
亏损交易:
6 (54.55%)
最好交易:
2.49 USD
最差交易:
-2.82 USD
毛利:
6.43 USD (272 pips)
毛利亏损:
-7.12 USD (319 pips)
最大连续赢利:
5 (6.43 USD)
最大连续盈利:
6.43 USD (5)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
7.28%
最大入金加载:
5.02%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
41 分钟
采收率:
-0.16
长期交易:
11 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
1.29 USD
平均损失:
-1.19 USD
最大连续失误:
4 (-2.67 USD)
最大连续亏损:
-4.45 USD (2)
每月增长:
-0.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.45 USD
最大值:
4.45 USD (0.45%)
相对跌幅:
结余:
0.45% (4.45 USD)
净值:
0.28% (2.77 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPYb 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPYb -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPYb -47
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.49 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +6.43 USD
最大连续亏损: -2.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

本信号旨在透明展示规则驱动的自动交易系统 Callous EA 在真实市场环境中的实际运行行为。

该信号账户中显示的所有交易，均由 Callous EA 完全自动完成，包括：

  • 开仓

  • 持仓管理

  • 平仓

整个过程不包含任何人工干预，也不使用外部信号或额外过滤条件。

🔍 信号目的

发布该信号的主要目的是，让用户客观了解：

  • Callous EA 的交易纪律

  • 交易进出场逻辑

  • 风险与资金管理方式

  • 在不同市场环境下的系统表现

本信号仅用于信息参考和系统展示

该信号不构成跟单建议，也不提供任何收益或业绩保证。

⚙️ 运行环境

该信号运行于 Callous EA 已优化的交易条件下：

  • 交易品种： USDJPY

  • 时间周期： H1（1 小时）

  • 交易类型： 日内交易（Intraday）

系统规则包括：

  • 同一时间最多只允许 1 个持仓

  • 所有交易必须设置止损（Stop Loss）

  • 所有持仓在交易日结束前平仓

  • 不隔夜持仓

  • 交易日结束时，所有挂单将被取消

🛡️ 风险控制与保护机制

Callous EA 并非在任何市场环境下都强制交易。

在以下情况下，系统可能主动选择不进行交易

  • 点差过高

  • 流动性不足

  • 异常市场波动

  • 经纪商限制（如 StopLevel、FreezeLevel 等）

其核心目标是：
避免不必要的交易，优先保护交易资金。

📊 关于历史表现

本信号中展示的历史交易结果：

  • 不代表未来收益

  • 可能会因市场环境、波动率、点差及经纪商条件不同而有所差异

实际交易结果可能受以下因素影响：

  • 经纪商执行质量

  • 账户类型

  • 网络延迟与交易环境

⚠️ 风险提示

金融市场交易具有高风险，可能导致部分或全部本金损失。

本信号及 Callous EA 不构成任何形式的投资建议

所有订阅或使用该 EA 的用户，需自行承担以下责任：

  • 自身风险承受能力

  • 资金管理决策

  • 所使用经纪商及账户条件

İstersen Patron, bunun da:

  • 🔹 更简短的版本（适合信号页顶部）

  • 🔹 更偏技术型的中文说明（给高级交易者）

  • 🔹 偏销售但合规的中文版本


没有评论
2026.01.09 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 00:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Callous EA High Risk
每月30 USD
-0%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
11
45%
7%
0.90
-0.06
USD
0%
1:500
