HUSEYIN CETINEL

Callous EA High Risk

HUSEYIN CETINEL
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 -0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
5 (45.45%)
Perte trades:
6 (54.55%)
Meilleure transaction:
2.49 USD
Pire transaction:
-2.82 USD
Bénéfice brut:
6.43 USD (272 pips)
Perte brute:
-7.12 USD (319 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (6.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.43 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
7.28%
Charge de dépôt maximale:
5.02%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
41 minutes
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
11 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.06 USD
Bénéfice moyen:
1.29 USD
Perte moyenne:
-1.19 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.45 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.07%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.45 USD
Maximal:
4.45 USD (0.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.45% (4.45 USD)
Par fonds propres:
0.28% (2.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYb 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYb -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYb -47
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.49 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +6.43 USD
Perte consécutive maximale: -2.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Ce signal est publié afin de présenter de manière transparente le comportement réel du système de trading automatisé basé sur des règles Callous EA dans des conditions de marché réelles.

Toutes les opérations affichées sur ce compte de signal sont ouvertes, gérées et clôturées de manière entièrement automatique par Callous EA.
Aucune intervention manuelle, aucun signal externe ni filtre supplémentaire n’est utilisé.

🔍 Objectif du Signal

L’objectif de ce signal est de permettre aux utilisateurs d’observer :

  • la discipline de trading de Callous EA

  • la logique d’entrée et de sortie des positions

  • l’approche de gestion du risque et du capital

  • le comportement du système dans différentes conditions de marché

Ce signal est fourni uniquement à titre informatif et de référence.

Il ne constitue pas une recommandation de copie de trades et n’offre aucune garantie de performance ou de profit.

⚙️ Conditions de Fonctionnement

Le signal est exploité dans les conditions pour lesquelles Callous EA a été optimisé :

  • Symbole : USDJPY

  • Unité de temps : H1 (1 heure)

  • Style de trading : Intraday

Conformément aux règles du système :

  • Une seule position ouverte au maximum à tout moment

  • Toutes les opérations incluent un stop loss obligatoire

  • Les positions sont clôturées avant la fin de la journée de trading

  • Aucune position n’est conservée pendant la nuit

  • Les ordres en attente sont annulés en fin de journée

🛡️ Gestion des Risques et Mécanismes de Protection

Callous EA ne cherche pas à trader en continu dans toutes les conditions de marché.

Le système peut rester volontairement inactif dans les situations suivantes :

  • spreads élevés

  • faible liquidité

  • comportements anormaux du marché

  • restrictions imposées par le courtier (StopLevel, FreezeLevel, etc.)

L’objectif principal est d’éviter les transactions inutiles et de protéger le capital.

📊 À propos des Performances

Les performances passées affichées dans ce signal :

  • ne garantissent pas les résultats futurs

  • peuvent varier en fonction des conditions de marché, de la volatilité, des spreads et de l’infrastructure du courtier

Les résultats réels peuvent différer en raison de :

  • la qualité d’exécution du courtier

  • le type de compte

  • la latence et les conditions de trading

⚠️ Avertissement sur les Risques

Le trading sur les marchés financiers comporte un niveau de risque élevé et peut entraîner la perte partielle ou totale du capital investi.

Ce signal et Callous EA ne constituent pas un conseil en investissement.

Tout utilisateur qui choisit de suivre ce signal ou d’utiliser l’EA est entièrement responsable de :

  • sa propre tolérance au risque

  • sa gestion du capital

  • les conditions de son courtier et de son compte


Aucun avis
2026.01.09 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 01:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 01:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 01:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.07 00:38
Share of trading days is too low
2026.01.07 00:38
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 21:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 21:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 21:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
