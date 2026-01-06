- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPYb
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPYb
|-47
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Ce signal est publié afin de présenter de manière transparente le comportement réel du système de trading automatisé basé sur des règles Callous EA dans des conditions de marché réelles.
Toutes les opérations affichées sur ce compte de signal sont ouvertes, gérées et clôturées de manière entièrement automatique par Callous EA.
Aucune intervention manuelle, aucun signal externe ni filtre supplémentaire n’est utilisé.
🔍 Objectif du Signal
L’objectif de ce signal est de permettre aux utilisateurs d’observer :
-
la discipline de trading de Callous EA
-
la logique d’entrée et de sortie des positions
-
l’approche de gestion du risque et du capital
-
le comportement du système dans différentes conditions de marché
Ce signal est fourni uniquement à titre informatif et de référence.
Il ne constitue pas une recommandation de copie de trades et n’offre aucune garantie de performance ou de profit.
⚙️ Conditions de Fonctionnement
Le signal est exploité dans les conditions pour lesquelles Callous EA a été optimisé :
-
Symbole : USDJPY
-
Unité de temps : H1 (1 heure)
-
Style de trading : Intraday
Conformément aux règles du système :
-
Une seule position ouverte au maximum à tout moment
-
Toutes les opérations incluent un stop loss obligatoire
-
Les positions sont clôturées avant la fin de la journée de trading
-
Aucune position n’est conservée pendant la nuit
-
Les ordres en attente sont annulés en fin de journée
🛡️ Gestion des Risques et Mécanismes de Protection
Callous EA ne cherche pas à trader en continu dans toutes les conditions de marché.
Le système peut rester volontairement inactif dans les situations suivantes :
-
spreads élevés
-
faible liquidité
-
comportements anormaux du marché
-
restrictions imposées par le courtier (StopLevel, FreezeLevel, etc.)
L’objectif principal est d’éviter les transactions inutiles et de protéger le capital.
📊 À propos des Performances
Les performances passées affichées dans ce signal :
-
ne garantissent pas les résultats futurs
-
peuvent varier en fonction des conditions de marché, de la volatilité, des spreads et de l’infrastructure du courtier
Les résultats réels peuvent différer en raison de :
-
la qualité d’exécution du courtier
-
le type de compte
-
la latence et les conditions de trading
⚠️ Avertissement sur les Risques
Le trading sur les marchés financiers comporte un niveau de risque élevé et peut entraîner la perte partielle ou totale du capital investi.
Ce signal et Callous EA ne constituent pas un conseil en investissement.
Tout utilisateur qui choisit de suivre ce signal ou d’utiliser l’EA est entièrement responsable de :
-
sa propre tolérance au risque
-
sa gestion du capital
-
les conditions de son courtier et de son compte
