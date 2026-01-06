SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Only
Mehdi El Mawla

Gold Only

0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 104%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
167 (74.88%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (25.11%)
En iyi işlem:
69.88 CAD
En kötü işlem:
-218.78 CAD
Brüt kâr:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
Brüt zarar:
-772.46 CAD (25 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (281.20 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
281.20 CAD (22)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
15.50%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
119 (53.36%)
Satış işlemleri:
104 (46.64%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
3.21 CAD
Ortalama kâr:
8.91 CAD
Ortalama zarar:
-13.79 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-55.20 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.78 CAD (1)
Aylık büyüme:
24.21%
Yıllık tahmin:
293.79%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.12 CAD
Maksimum:
321.52 CAD (21.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.52% (321.52 CAD)
Varlığa göre:
24.73% (263.54 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 199
AUDCAD 22
EURUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 615
AUDCAD -61
EURUSD 1
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.6K
AUDCAD -546
EURUSD 106
USDCAD 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.88 CAD
En kötü işlem: -219 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +281.20 CAD
Maksimum ardışık zarar: -55.20 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
GoMarkets-Real 10
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.12 × 42
Pepperstone-Edge01
0.18 × 17
VantageInternational-Live 3
0.37 × 49
VantageInternational-Live 22
0.61 × 18
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 20
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
Axi-US12-Live
1.44 × 36
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
RoboForex-ECN
1.82 × 17
ICMarketsSC-Live17
3.71 × 14
Fyntura-Live
6.53 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
OctaFX-Real3
11.75 × 4
gold only 
İnceleme yok
2026.01.12 11:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 19:32
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 10.49% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of trades performed within 16 days. This comprises 4.94% of days out of the 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.01% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 19:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
