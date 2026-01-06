- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
167 (74.88%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (25.11%)
En iyi işlem:
69.88 CAD
En kötü işlem:
-218.78 CAD
Brüt kâr:
1 488.80 CAD (31 236 pips)
Brüt zarar:
-772.46 CAD (25 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (281.20 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
281.20 CAD (22)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
15.50%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
119 (53.36%)
Satış işlemleri:
104 (46.64%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
3.21 CAD
Ortalama kâr:
8.91 CAD
Ortalama zarar:
-13.79 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-55.20 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.78 CAD (1)
Aylık büyüme:
24.21%
Yıllık tahmin:
293.79%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.12 CAD
Maksimum:
321.52 CAD (21.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.52% (321.52 CAD)
Varlığa göre:
24.73% (263.54 CAD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|AUDCAD
|22
|EURUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|615
|AUDCAD
|-61
|EURUSD
|1
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.6K
|AUDCAD
|-546
|EURUSD
|106
|USDCAD
|19
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +69.88 CAD
En kötü işlem: -219 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +281.20 CAD
Maksimum ardışık zarar: -55.20 CAD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live4
|0.12 × 42
|
Pepperstone-Edge01
|0.18 × 17
|
VantageInternational-Live 3
|0.37 × 49
|
VantageInternational-Live 22
|0.61 × 18
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 20
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
Axi-US12-Live
|1.44 × 36
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
RoboForex-ECN
|1.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|3.71 × 14
|
Fyntura-Live
|6.53 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
OctaFX-Real3
|11.75 × 4
gold only
İnceleme yok